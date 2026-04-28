"Я действительно общаюсь с ним [Путиным], и я действительно общаюсь с Президентом Зеленським, и это хорошие [constructive] разговоры", – заявил Трамп в программе "Sunday Briefing" для Fox News.

Далі текст мовою оригіналу.

При цьому він додав, що "ненависть [hatred] між Путіним і Президентом Зеленським смішна [ridiculous]. Це божевілля [crazy]. А ненависть – це погано. Ненависть – це погано, коли ви намагаєтеся щось врегулювати. Але це станеться. Ми працюємо над ситуацією з Росію та Україною, і сподіваюся, нам це вдасться".

В різних медіа бачив інші переклади вжитого сміхотливим-смішливим Трампом слова ridiculous: абсурдна, безглузда, нісенітна.

Заважає, бач, український президент-crazy своїм абсурдно безглуздим хейтингом до російського колеги – отака нісенітниця! – працювати їх колезі з Америки…