Что подарить на Новый год учителю: лучшие варианты
Выбор подарка учителю – непростая задача. Хочется, чтобы презент был одновременно оригинальным, полезным и выражал вашу благодарность и уважение. Конечно, самое главное – это внимание и искренность. Даже небольшой подарок, сделанный от всего сердца, доставит учителю много радости.
OBOZ.UA собрал несколько практичных, универсальных и оригинальных идей. Важно также учесть интересы учителя
Как выбрать подарок учителю
Не стоит дарить слишком дорогие подарки. Это может поставить учителя в неловкое положение.
Избегайте подарков, которые могут быть расценены как намек на взятку.
Если вы дарите подарок от класса, то обязательно обсудите его с одноклассниками.
Кроме того, следует учесть:
- предмет, который преподает учитель. Возможно, есть какие-нибудь интересные книги или инструменты, связанные с его специализацией;
- хобби и интересы – это поможет вам подобрать более персональный подарок;
- ваши собственные возможности – не стоит тратить большую сумму денег, если у вас нет такой возможности.
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Практические подарки учителю на Новый год
Канцелярские принадлежности
Качественная ручка, стильный органайзер, блокнот с интересным дизайном – вещи, которые всегда нужны учителю.
Аксессуары для компьютера
Удобная мышка, подставка для ноутбука, чехол, наушники – такие подарки будут особенно уместны, если учитель много работает за компьютером.
Сертификат в книжный магазин или на курсы
Также это может быть абонемент на мастер-класс по гончарству, живописи, кулинарии или другой творческой деятельности, интересующей учителя. Сертификат даст возможность учителю самому выбрать то, что ему действительно интересно.
Набор для кофе или чая
Добавьте в комплект несколько оригинальных сортов чая или кофе, которые можно найти в специализированных магазинах.
Оригинальные подарки учителю
Именная чашка или футболка – это персонализированный подарок, который надолго останется в памяти. Однако стоит обратить внимание, чтобы надпись была уместной. Шутливые замечания лучше подойдут друзьям.
Подарок ручной работы – если вы умеете что-то делать своими руками, то можете подарить учителю изготовленную вами вещь, например картину, вышивку или изделия из дерева.
Билеты на концерт, спектакль или мастер-класс – такой подарок позволит учителю отвлечься от работы и получить новые впечатления.
Книга с личным посланием – выберите книгу, которая, по вашему мнению, понравится учителю, и добавьте к ней собственноручно написанное поздравление.
Календарь с фотографиями класса – создайте календарь с общими фотографиями, чтобы учитель мог вспоминать о вас в течение года.
Следует обратить внимание и на сладкие подарки, например, праздничный торт или конфеты. Сладкий подарок всегда приятен, особенно если он красиво оформлен.
Кроме материального подарка, вы можете выразить свою благодарность учителю и в другой форме:
- написать письмо с искренними словами благодарности;
- организовать небольшой праздничный концерт или спектакль.
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