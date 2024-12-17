Что подарить на Новый год учителю: лучшие варианты

Выбор подарка учителю – непростая задача. Хочется, чтобы презент был одновременно оригинальным, полезным и выражал вашу благодарность и уважение. Конечно, самое главное – это внимание и искренность. Даже небольшой подарок, сделанный от всего сердца, доставит учителю много радости.

Видео дня

OBOZ.UA собрал несколько практичных, универсальных и оригинальных идей. Важно также учесть интересы учителя

Как выбрать подарок учителю

Не стоит дарить слишком дорогие подарки. Это может поставить учителя в неловкое положение.

Избегайте подарков, которые могут быть расценены как намек на взятку.

Если вы дарите подарок от класса, то обязательно обсудите его с одноклассниками.

Кроме того, следует учесть:

предмет, который преподает учитель. Возможно, есть какие-нибудь интересные книги или инструменты, связанные с его специализацией;

хобби и интересы – это поможет вам подобрать более персональный подарок;

ваши собственные возможности – не стоит тратить большую сумму денег, если у вас нет такой возможности.



Практические подарки учителю на Новый год

Канцелярские принадлежности

Качественная ручка, стильный органайзер, блокнот с интересным дизайном – вещи, которые всегда нужны учителю.

Аксессуары для компьютера

Удобная мышка, подставка для ноутбука, чехол, наушники – такие подарки будут особенно уместны, если учитель много работает за компьютером.

Сертификат в книжный магазин или на курсы

Также это может быть абонемент на мастер-класс по гончарству, живописи, кулинарии или другой творческой деятельности, интересующей учителя. Сертификат даст возможность учителю самому выбрать то, что ему действительно интересно.

Набор для кофе или чая

Добавьте в комплект несколько оригинальных сортов чая или кофе, которые можно найти в специализированных магазинах.

Оригинальные подарки учителю

Именная чашка или футболка – это персонализированный подарок, который надолго останется в памяти. Однако стоит обратить внимание, чтобы надпись была уместной. Шутливые замечания лучше подойдут друзьям.

Подарок ручной работы – если вы умеете что-то делать своими руками, то можете подарить учителю изготовленную вами вещь, например картину, вышивку или изделия из дерева.

Билеты на концерт, спектакль или мастер-класс – такой подарок позволит учителю отвлечься от работы и получить новые впечатления.

Книга с личным посланием – выберите книгу, которая, по вашему мнению, понравится учителю, и добавьте к ней собственноручно написанное поздравление.

Календарь с фотографиями класса – создайте календарь с общими фотографиями, чтобы учитель мог вспоминать о вас в течение года.

Следует обратить внимание и на сладкие подарки, например, праздничный торт или конфеты. Сладкий подарок всегда приятен, особенно если он красиво оформлен.

Кроме материального подарка, вы можете выразить свою благодарность учителю и в другой форме:

написать письмо с искренними словами благодарности;

организовать небольшой праздничный концерт или спектакль.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что подарить на Новый год руководителю.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.