Что подарить друзьям на Новый год: варианты на любой вкус

Приближается праздничный сезон, а выбор подарков – непростое дело. Важно обратить внимание на предпочтения и интересы адресата. Одним из важных критериев является целесообразность – подарок, актуальный для родных или друзей, может быть совсем неуместным для руководства на работе.

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OBOZ.UA собрал варианты универсальных подарков для друзей на Новый год. От адвент-календарей до геймерских аксессуаров здесь каждый найдет вариант на свой вкус и кошелек.

Теплая пижама

Зимой все стремятся к теплу и уюту. Пижама – это отличный подарок как для мужчины, так и для женщины. Выберите праздничный дизайн в красно-зеленых тонах или обрадуйте родных забавным подарком с любимыми рождественскими героями – снеговиками, Сантой, оленями или Гринчем.

Посуда

Для любителей кулинарии посуда всегда пригодится. Разнообразные кастрюли, сковородки, салатницы и т.д. станут хорошим и полезным подарком. Или выберите посуду для любителей эстетики – украшенные стаканчики, тарелочки либо целые наборы.

Для любителей спорта

Если человек, которому вы выбираете подарок, любит спорт – список вариантов значительно сокращается. В зависимости от предпочтений можно подарить какой-либо спортивный инвентарь или специальную одежду для спортзала.

Чай или кофе

Для любителей кофе уместным подарком будет пакетик ароматных зерен или симпатичная чашечка. Можно приобрести и чайные наборы.

Геймерская техника и аксессуары

Если друг обожает онлайн игры, идеальным подарком будет геймерская техника или аксессуары. Например, игровая приставка, новая клавиатура, качественная мышка, камера, подставка, адаптер или очки виртуальной реальности точно пригодятся геймерам.

Зимние вещи

Универсальные зимние подарки – это теплые перчатки, шапка или шарф. Если вы любите рукоделие и имеете достаточно времени, можно даже связать эти вещи самостоятельно.

Книги

Любителям книг точно понравится интересная литературная новинка. Можно выбрать и электронную книгу, которая будет актуальной и полезной.

Для тех, кто любит обучение

Узнайте, не хочет ли ваш друг научиться чему-нибудь новому. Возможно, он давно мечтает о курсе по дизайну, уроках английского языка, фитнес-курсе или же хочет попробовать себя в искусстве. Курс на обучение – подходящий подарок для тех, кто всегда в движении и желает саморазвития.

Экотовары

Экологически чистые товары, например, шоперы, чтобы использовать их вместо целлофановых пакетов или набор аптечной дерматокосметики станут лучшими подарками для заботящихся о себе и об окружающей среде.

Зарядная станция

Портативная зарядная станция станет действительно незаменимым устройством в современных реалиях. С помощью подобного оборудования можно заряжать разные приборы: телефоны, фонари, ноутбуки. При выборе модели важно детально изучить свойства и особенности изделий.

Рюкзак или сумка

Можно приобрести тактический или туристический рюкзак. Удачным вариантом подарка будет и обычная сумка для хранения документов. Обратите внимание на прочность и износостойкость материалов, простоту эксплуатации, емкость, количество отделений и фурнитуру.

Повербанк

В условиях отключений света полезен и обычный повербанк. Обратите внимание на повербанки с улучшенными функциями: противоударные, водонепроницаемые, в металлическом корпусе, быстрой или беспроводной зарядкой. К повербанку лучше сразу приобрести чехол, который защитит технику от внешних повреждений и продлит срок службы.

Также можно подарить:

беспроводные наушники;

музыкальную колонку или годовую подписку на стриминговый сервис; Х

красивые бокалы для вина или шампанского;

"здоровые" вкусности: гранола, арахисовая паста без сахара, безлактозные и безглютеновые сладости;

подарочные сертификаты;

косметические средства;

настольная игра;

ароматизатор для дома;

новогодние украшения;

футболку с веселым принтом;

домашние тапочки и теплые носки

новогодние гирлянды на батарейках;

кошельки и кардхолдеры;

планеры.

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