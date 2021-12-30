Что Нострадамус предсказывал на 2022 год: голод, астероиды и восстание роботов

Знаменитый французский астролог, врач, алхимик и оракул Нострадамус (настоящее имя Мишель де Нотрдам) является автором множества трудов. В своем первом астрологическом альманахе (1555) он попытался сделать ряд предсказаний.

Многие считают, что книга Нострадамуса предвещает глобальное потепление, голод и даже угрозу, которая исходит от искусственного интеллекта. Известно, что ученый находил вдохновение в Святом Письме, также на его труды повлияла пандемия чумы. О прогнозах Нострадамуса на 2022 год пишет Daily Mail.

В пророчествах Нострадамуса нашли стих о том, что в 2022 году в Японии может случится ужаснейшее землетрясение. Оракул предсказал "бедствие" в глубинах Азии, которое произойдет в середине дня.

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Оракул предвещал, что в 2022 году Париж окажется в эпицентре войны и попадет в осаду.

Среди пророчеств Нострадамуса на ближайшее время есть и голод, вызванный инфляцией. Он предсказывал, что мед будет "дороже, чем воск для свеч", а цене на пшеницу "люди будут ужасаться".

В своей книге Нострадамус предсказал большую беду из "крови и голода". По его словам, войны усилят голод и приведут к тому, что беженцы будут массово покидать родину в поисках лучшей жизни.

Нострадамус еще в 16 веке предрек глобальное потепление, из-за которого, по его словам, "рыба в морях сварится". Он также писал, что на планете 40 лет не будет дождя, а когда он все же прольется, начнутся наводнения, которые опустошат народы.

Как известно, с 1970 года глобальные температуры на Земле били рекорды быстрее, чем в любой другой период за две тысячи лет. А последние пять лет были самыми жаркими с 1850 года.

Считается, что в своих трудах Нострадамус предсказал крах Евросоюза в 2022 году. Как пишет The Sun, Польша может стать первым государством, которое выйдет из ЕС вслед за Британией.

Французский оракул предсказывал, что с неба будет литься "большой огонь" в течение трех ночей: падение астероидов может привести к гибели многих людей. "Причина будет одновременно ужасна и чудесна", а после этого произойдет землетрясение, писал Нострадамус.

Считается, что Нострадамус предсказал, что в 2021 году ученые сделают значительный прорыв в создании искусственного интеллекта. А в 2022 году якобы появятся "бессмертные ученики". Исследователи трудов Нострадамуса считают, что это могут быть бессмертные создания, заменяющие человека.

Прогноз кажется вполне реалистичным, учитывая тот факт, что в будущем году компания Илона Маска планирует выпустить робота-гуманоида, который сможет заменить человека на производстве.

Как известно, все предсказания Нострадамуса написаны языком мистики, аллегорий и намеков. Поэтому исследователям, которые занимаются расшифровкой трудов астролога, часто приходится только догадываться о том, что конкретно имел в виду сам оракул.

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