Что предсказывала Ванга на 2022 год: от нашествия саранчи до смертельной болезни

Ванга, жительница Болгарии, которая прослыла знаменитой провидицей, в течение своей жизни сделала немало предсказаний. Некоторые из них были довольно пугающими.

Среди сбывшихся пророчеств Ванги называют смерть Сталина, крушение подводной лодки "Курск", а также теракт 11 сентября в Нью-Йорке. О том, что ясновидящая предсказывала на 2022 год, рассказывает издание LADBible.

Ванга неоднократно предсказывала изменения климата. В 2022 году, согласно ее прогнозам, часть Азии и Австралия пострадают от мощных наводнений.

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Согласно одному из пророчеств Ванги, в 2022 году ученые найдут в Сибири смертельный вирус, который сейчас находится в замороженном состоянии.

Учитывая тот факт, что в 2014 году был возвращен к жизни древний вирус после 30 тысяч лет пребывания в вечной мерзлоте Сибири, пророчество Ванги кажется вполне осуществимым.

Поскольку численность людей на планете приближается к 8 миллиардам, нехватка воды становится все более актуальной проблемой. Так, по данным ВВС, уже сегодня два миллиарда человек не имеют доступа к чистой питьевой воде.

Поэтому можно сказать, что предсказание Ванги о том, что в 2022 множество городов и селений мира могут пострадать от дефицита воды, является несколько запоздалым.

Крупные стаи саранчи уже поразили урожай на значительной части территорий Индии и Пакистана в 2020 году, когда мир охватила пандемия коронавируса. Повторится ли этот катаклизм в 2022 году, покажет время.

Ванга предсказывала, что в 2022 году вырастет количество людей с зависимостью от своих гаджетов. Хотя виртуальная реальность развилась в последние несколько лет, по мнению провидицы, именно сейчас она проявит свое реальное действие. Вероятно, она имела в виду угрозу спутать фантазию с реальностью, что может иметь опасные последствия.

Ясновидящая утверждала, что инопланетная цивилизация направит на Землю астероид под названием "Оумуамуа", чтобы найти здесь жизнь.

Ванга (Вангелия Гуштерова) – слепая женщина из Болгарии, которой приписывают дар ясновидения. Она ослепла в возрасте 12 лет, когда попала под ураган и была найдена с забитыми песком глазами. За свою жизнь она сделала рядпредсказаний, но ни одно из них не подтверждено документально. Ванга умерла в Софии 11 августа 1996 года.

Ранее OBOZREVATEL назвал самые жуткие предсказания Ванги. Одним из клиентов провидицы был даже болгарский царь Борис III.