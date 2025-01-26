Что нельзя делать на Китайский Новый год: главные запреты

Китайский Новый год – праздник, наполненный традициями, символикой и многочисленными запретами. По восточным верованиям от того, как пройдет новогодний период, зависит и весь будущий год.

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Каждый аспект празднования имеет свое символическое значение и связан с желанием привлечь удачу, процветание и счастье. OBOZ.UA рассказывает, что не стоит делать на Китайский Новый год.

Что нельзя делать на Китайский Новый год

Одним из главных запретов на Китайский Новый год является уборка в первые дни праздника. Считается, что убирая в это время, можно "выгнать" удачу и деньги из дома.

Нельзя злословить или ссориться. По восточным поверьям, что все, что происходит в первые дни нового года, определяет события следующих 12 месяцев. Поэтому стараются избегать ссор и сквернословия, чтобы не навлечь несчастья и проблем. Праздник должен проходить в атмосфере гармонии и радости.

Нельзя одалживать или давать деньги, поскольку это может привести к финансовым трудностям в течение года. Однако дарить красные конверты с деньгами – это один из важных обрядов, но они должны быть именно подарками, а не ссудами.

Нельзя плакать или выражать отрицательные эмоции. Плакать или демонстрировать грусть или беспокойство в первые дни нового года считается плохой приметой. Это связано с верой, что такие эмоции могут привлечь несчастье и плохое настроение в течение всего года.

Не стоит носить черный и белый цвета. В китайской культуре черный и белый цвета ассоциируются с печалью, смертью и несчастьем. Поэтому в первый день нового года люди пытаются одевать одежду красных, золотых и других ярких оттенков, чтобы привлечь удачу.

Есть интересная примета, связанная с острыми предметами. В первые дни праздника запрещается пользоваться ножами и другими острыми вещами, поскольку считается, что это может "порезать" удачу и привести к трудностям в новом году.

Что можно делать на Китайский Новый год

Традиционно в канун праздника дома украшают красными декорациями. Этот цвет символизирует счастье и удачу, поэтому особенной популярностью пользуются красные фонарики и цветы.

Один из главных традиционных обычаев – это дарование красных конвертов с деньгами. Это не только подарок, но и символ изобилия и удачи в новом году. Считается, что чем больше красных конвертов вы получите, тем больше удачи вам принесет год.

Китайцы считают, что празднование Нового года – время для укрепления связей с семьей и друзьями, поэтому традиционно на праздники устраивают семейные ужины. Это также отличная возможность для обмена подарками.

На праздничном столе обязательно должны быть символические блюда. Среди них: пельмени, во время приготовления которых часто используют специальные монеты для привлечения удачи, рыба – символ изобилия, сладости из риса, а также традиционная китайская лапша – символ долгой жизни.

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