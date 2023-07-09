Общая мобилизация в Украине: почему могут призвать мужчин, не служивших в армии

Законодательство Украины предусматривает мобилизацию тех, кто не проходил срочную службу в армии. В то же время такие лица обязательно должны пройти подготовку (от 7 до 20 дней), прежде чем отправляться в воинскую часть.

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Об этом сообщила юрист Татьяна Козян на сайте одной из украинских адвокатских компаний. Эксперт объяснила: все мужчины с 18 до 60 лет подлежат мобилизации, за исключением ситуаций, прямо предусмотренных законодательством. Лица, не служившие в армии, к этим исключениям не относятся.

"Такие лица составляют так называемый общественный резерв – людей, которые можно привлечь к комплектованию ВСУ, а также других военных формирований, поскольку у них нет ограничений по возрасту и состоянию здоровья", – сказано в статье.

Провозащитница подчеркнула: граждан, которые ранее не проходили военную службу, должны в обязательном порядке направить в учебные центры. "Только после этого должно происходить отправление в воинские части", – написала Козян.

Военное положение в Украине наложило свои ограничения на сроки подготовки, предусмотренные в учебных центрах для сержантского и рядового состава. Подготовка может продолжаться от 7 до 20 дней, на срок влияет конкретная специальность.

Также в действующих законодательных нормах закреплено, что подготовка должна проходить без снижения качества обучения. Поэтому направлять мобилизованного без опыта службы и без предварительного обучения на фронт категорически запрещено.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

– Общая мобилизация в Украине продлится по меньшей мере до 18 августа 2023 года. В случае необходимости она может быть снова продлена еще на 90 дней.

– Украинские военные, семья которых находится в другой стране, имеют право временно выехать заграницу на время отпуска, чтобы посетить родных. Для этого нужно обязательно получить разрешение от командования, и каждый такой случай рассматривается индивидуально.

– О том, как мобилизованным в Украине выбирают специальность для службы в ВСУ, читайте по ссылке.

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