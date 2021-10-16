Что делать с водой, где варилась картошка: четыре неожиданных лайфхака

Одно из самых популярных и простых блюд – вареный картофель – есть в меню каждой украинской хозяйки. Но не все знают, что вода, в которой готовился картофель, очень полезная вещь. Она пригодится в домашнем хозяйстве и поможет в уходе за волосами.

Поэтому не спешите выливать воду, которая осталась после варки картофеля. В ней имеется часть полезных веществ, которые есть в этом овоще, поэтому такая "картофельная вода" может оказаться очень полезной в повседневной жизни.

Картофельная вода для полива цветов

Питательные и минеральные вещества, такие как кальций и фосфор, содержащиеся в картофеле, помогут в уходе за комнатными растениями, обеспечив их ценным удобрением.

Видео дня

Для улучшения роста и внешнего вида вазонов растений достаточно время от времени поливать их охлажденной водой, которая остается после варки картофеля. Главное, чтобы вода не была слишком соленой.

Картофельная вода для полировки столовых приборов

Если ваши столовые приборы потеряли свой блеск, картофельная вода также может здесь помочь. Достаточно погрузить ложки и вилка на несколько минут в воду, оставшуюся после варки картофеля. После этого высушите и отполируйте их сухой салфеткой из микрофибры.

Картофельная вода заменит ополаскиватель для волос

Картофельная вода также хорошо подходит как натуральное средство для ухода за волосами. Для этого нужно использовать несоленую картофельную воду. После мытья ополосните такой жидкостью свои волосы – это сделает их более блестящими. Кроме того, витамины, содержащиеся в картофельной воде, будут питать кожу головы и корни волос.

Картофельная вода для очистки от накипи

Всем известно, что жесткая вода оставляет накипь в чайнике. Но не все знают, что картофельная вода поможет избавиться от этой проблемы. Для этого просто вскипятите картофельную воду в чайнике, и его будет легко очистить от накипи.

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, душистый черный кофе поможет избавиться от неприятного запаха обуви. Для этого необходимо использовать не целые или молотые зерна, а кофейную гущу.