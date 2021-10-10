Насыпьте в обувь кофе: в сети поделились ценным лайфхаком

Душистый черный кофе поможет избавиться от неприятного запаха обуви. Для этого необходимо использовать не целые или молотые зерна, а кофейную гущу.

Последняя остается после приготовления кофе. Ее следует высушить, а затем насыпать в обувь и оставить на несколько часов, рекомендует польское издание Gazeta.

Затем обувь нужно хорошо вытряхнуть, проследив, чтобы в ней не осталось крупинок.

Как отмечается в статье, кофейная гуща способна впитывать влагу и избавлять ботинки от неприятных запахов. Вместо кофе также можно использовать пищевую соду – она работает точно таким же образом, абсорбируя запахи и влагу.

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Неприятный запах может возникать, если обувь низкого качества, уход за ней – неправильный или если ее владелец страдает от повышенной потливости ног.

На рынке можно найти специальные средства, которые помогут избавиться от плохого запах, но домашний метод с кофе или содой является достаточно эффективным и не требует дополнительных расходов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее шеф-повар из Италии Марко Черветти поделился советами для правильного приготовления ароматного кофе. Этот напиток, если он натуральный и правильно сварен, способен подарить заряд бодрости и энергии.