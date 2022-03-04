Что делать при радиационной аварии: четкая инструкция от медиков

В ночь с 3 на 4 марта российские оккупанты начали обстреливать Запорожскую АЭС. Они попали в один из энергоблоков, из-за чего на территории станции начался пожар. После этого президент Украины Владимир Зеленский обратился к Европе.

Глава государства напомнил о катастрофе на Чернобыльской АЭС, с последствиями которой боролись сотни тысяч человек. А Кремль хочет это повторить. И уже повторяет, но в шесть раз масштабнее. "Мы помним, как российские пропагандисты угрожали засыпать мир ядерным пеплом. Теперь это не угрозы, а реальность", – сказал президент.

В условиях войны украинцам следует знать, как действовать в случае радиационной аварии. Это выход радиоактивных продуктов или ионизирующего излучения за пределы их безопасной эксплуатации, который приводит к облучению населения и загрязнению окружающей среды.

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Аварии могут быть вызваны взрывами или пожарами. Повышенный радиационный фон может нарушить у человека жизненные функции разных органов (кроветворение, нервную систему, желудочно-кишечный тракт и так далее). Кроме того, может развиваться лучевая болезнь.Как действовать при оповещении о радиационной аварии

На сайте "Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины" медики опубликовали алгоритм действий, что делать в случае радиационной аварии.

Следует слушать указания властей, ГСЧС и других учреждений, которые будут координировать ситуацию на местах.

Оставайтесь в помещении или срочно зайдите в укрытие, подвал или внутрь дома, если вы находитесь на улице. Держитесь как можно дальше от стен и крыш домов.

Заберите в помещение домашних животных.

Закройте все окна и двери.

Позаботьтесь о многодневных запасах воды в герметично закрытых емкостях. Продукты необходимо завернуть в пленки и хранить в холодильнике или шкафу.

Защитите органы дыхания: воспользуйтесь маской, респиратором или ватно-марлевой повязкой.

Что делать, если вы хотите выйти из укрытия

Выходить на улицу нужно только в случае необходимости. Предварительно надевайте защитный плащ, резиновые сапоги и перчатки. Медики предостерегают, что после радиационной аварии нельзя садиться на землю, купаться в открытых водоемах, а также собирать грибы и ягоды.

Вернувшись домой, аккуратно снимите верхний слой одежды и положите его в пластиковый пакет или герметичный контейнер. Вещи следует отнести подальше от людей и домашних животных. Это поможет избавиться от 90% радиоактивного материала.

Далее нужно принять душ и тщательно вымыть голову шампунем. Однако нельзя использовать кондиционеры для волос: они закрепляют остатки радиоактивного материала. Мойте волосы осторожно, чтобы радиация не попала в открытые раны.

Если нет возможности принять душ – тщательно вымойте руки, лицо (веки, ресницы, уши) и другие открытые части тела или воспользуйтесь влажными салфетками/тканью.

Наденьте чистую одежду.

Как нужно пить воду и питаться при радиационной аварии

Согласно советам медиков, нужно пить воду только из проверенных источников. Спасатели и власти предоставят информацию о качестве водопроводной воды. Вода в бутылках – безопасна, так как упаковка защищает жидкость от радиации. Кипячение водопроводной воды не поможет избавиться от радиоактивных материалов.

Водопроводную или колодезную воду можно использовать для обеззараживания, принятия душа и стирки. Ведь радиоактивные вещества, попавшие в поверхностные/подземные воды разбавятся до низкого уровня радиации.

Медики отметили, что в случае радиационной аварии безопасна та пища, которая хранится в герметичных контейнерах (консервы, банки, бутылки и так далее), холодильнике или морозильной камере. Перед приемом пищи обязательно нужно протереть контейнеры и кухонные принадлежности влажной тканью или полотенцем. Далее использованные тряпки следует положить в пакет или контейнер и оставить в недоступном для детей и животных месте.Йодопрофилактика

Врачи посоветовали при радиационной аварии провести йодную профилактику: в течение 7 дней принимать по 1 таблетке йодистого калия (0,125 г). Детям до 2-х лет необходимо пить часть таблетки (0,04 г). Если нет йодистого калия – можно выпить йодистый раствор: в стакане воды разбавить 3-5 капель 5% раствора йода (детям до 2 лет – 1-2 капли).

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Россия атаковала Запорожскую АЭС, и это "ядерный террор" против Украины.