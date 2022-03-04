Россия атаковала Запорожскую АЭС, Европа встревожена: это ядерный террор Путина против Украины

Война России против Украины продолжает оставаться топ-темой для всего цивилизованного мира. С главных страниц мировых изданий не сходит информация о варварских бомбежках и ракетных обстрелах мирных украинских городов, совершенных российскими оккупантами.

Ночная атака оккупантов на Запорожскую АЭС еще больше напугала Запад, в определенный момент поставив мир на грань нового Чернобыля. Запад, как и Украина, считает действия российских военных безрассудными и, в унисон с президентом Украины Владимиром Зеленским, говорит о том, что Путин устроил Украине ядерный террор.

"Запорожская атомная электростанция под контролем России". Битва вокруг завода: несколько часов страха, затем Киев объявляет, что он в безопасности. Зеленский: "Только Европа может остановить Путина".

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Российское военное наступление продолжается, бомбардировки и осада городов не прекращаются. В центре борьбы находится Запорожская атомная электростанция, крупнейшая в Европе. На несколько часов возникли опасения катастрофы, гораздо более серьезной, чем Чернобыльская, но власти в Киеве объявили, что станция находится в безопасности. МАГАТЭ также заверяет: "Утечки радиации нет".

Ядерная безопасность объекта, который подвергся российской атаке прошлой ночью, не нарушена. Пожар в зданиях крупнейшей в Европе электростанции взят под контроль. Киев обвиняет Москву в применении "ядерного террора".

На (атомной) станции – крупнейшей в Европе – вспыхнул пожар после обстрела со стороны России.

Обстрел Россией Запорожской атомной станции в Украине - это "серьезное и безрассудное нападение на ядерный объект", к которому все международное сообщество должно отнестись очень серьезно, считает вице-премьер Великобритании Доминик Рааб.

Рааб сказал в интервью BBC Breakfast: "Очень трудно поверить, что это не было сделано преднамеренно, но в любом случае нападать на такой объект, не проводить должной проверки и продолжать обстреливать его, когда там пожар и аварийные службы реагируют на него, противозаконно".

Россия уже захватила неработающую Чернобыльскую АЭС, расположенную примерно в 100 км к северу от Киева, которая извергла радиоактивные отходы на большую часть Европы, после аварии в 1986 году. Запорожская АЭС – это другой, более безопасный тип, говорят некоторые аналитики.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Европе с очередным призывом о помощи после нападения на атомную станцию. Он сказал: "Мы предупреждаем всех, что ни одно государство никогда не обстреливало атомные электростанции. Впервые в истории человечества террористическое государство совершает ядерный терроризм".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал "безрассудные действия" российского президента Владимира Путина угрозой для безопасности Европы.

Россия захватила крупнейшую в Европе атомную станцию: объект, обеспечивающий 20% электроэнергии в Украине, переходит в руки вражеских войск после пожара в результате обстрела – Зеленский обвиняет Путина в "ядерном терроре" и говорит, что он пытается повторить Чернобыль.

Премьер-министр (Борис Джонсон) сказал, что безрассудные действия президента Путина теперь могут напрямую угрожать безопасности всей Европы.

Он сказал, что Великобритания сделает все возможное, чтобы ситуация не ухудшилась еще больше.

Премьер-министр заявил, что в ближайшие часы он будет добиваться созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН, и что Великобритания немедленно поднимет этот вопрос с Россией и близкими партнерами.

Зеленский также упомянул в посте о Чернобыльской трагедии и ее жертвах. "Для всех украинцев, для всех европейцев, для всех людей, которые знают слово "Чернобыль", сколько там было жертв".

Чернобыльская катастрофа 1986 года, произошедшая в Советской Украине, считается самой страшной ядерной аварией в истории. Это была "глобальная катастрофа, которая повлияла на жизнь сотен тысяч людей" и оказала неизгладимое влияние на страну, сказал Зеленский.

Пожар вспыхнул во время боевых действий возле крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции около 2.30 ночи (по местному времени) в пятницу вечером.

Эксперт по международному праву Клаус Кресс назвал целенаправленное нападение на атомную электростанцию, используемую в гражданских целях, "военным преступлением".

Украина обвиняет Россию в "ядерном терроре".

Российские войска ночью напали на крупнейшую в Европе атомную электростанцию и устроили там пожар, который удалось потушить. Согласно дальнейшей украинской информации, россияне пропустили пожарные команды к месту пожара только через несколько часов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на пятницу, 4 марта, российские оккупанты захватили площадку Запорожской АЭС. Обстреляв атомную станцию из танков. В результате обстрела вспыхнул пожар, который удалось потушить лишь спустя несколько часов.

Сейчас персонал станции контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их эксплуатацию в соответствии с требованиями технологических регламентов.