Что делать, когда работники ТЦК пытаются задержать на улице силой: советы юристов

Представители Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) не имеют полномочий задерживать людей – даже в случае, если военнообязанный отказывается от вручаемой повестки. Задерживать могут только сотрудники Нацполиции для пресечения правонарушения.

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Если вас пытаются задержать на улице силой, правозащитники рекомендуют привлечь к ситуации свидетелей или получить фото/видео/аудио фиксацию происходящего. Это станет доказательством вероятного нарушения законодательства.

Могут ли работники военкоматов задерживать мужчин

Безосновательное задержание не может быть законным. При этом сотрудники ТЦК и СП вообще не могут проводить его – такие полномочия есть у работников полиции, а не военкоматов.

Юрист Дмитрий Винницкий объяснял: в соответствии со статьями 263-264 КУоАП, к лицу, оказавшему злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего, полицейского, или к оскорбившему полицейского, а также при нарушении законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации призывниками, военнослужащими, резервистами правил военного учета может быть осуществлено административное задержание.

Его могут осуществить копы: доставить в дежурную часть органа полиции (не в ТЦК и СП), провести там личный осмотр и осмотр вещей.

"Продолжается такое задержание от трех часов (для составления протокола) до трех суток (для установления личности и выяснения обстоятельств правонарушения)", – заявил юрист.

Правозащитник Павел Романюк в свою очередь отметил: "Обычное нарушение правил военного учета – например, первый раз лицо отказалось от повестки или взяло и подписало, и сразу не поехало в военкомат – не означает принудительный привод в военкомат. Да, ТЦК уполномочен составлять протоколы по нарушению правил военного учета, но он не уполномочен задерживать такое лицо".

Адвокат Роман Симутин заявил, что полиция имеет право задержать вас для доставки в военкомат, если вы раньше получили повестку и не явились в ТЦК, а в Территориальном центре комплектования уже сформировали документы о нарушении законодательства о военном учете или мобилизации (статьи 210 и 210-1 КУоАП) и отправили требование в полицию задержать и доставить вас.

То есть, по его словам, задержать могут исключительно при наличии материалов, подтверждающих совершение админправонарушения. При чем обычно такие материалы находятся в участковых, а полицейские вряд ли могут их предъявить.

Что делать, если вас незаконно задерживают

Ситуацию стоит начать снимать на телефон (лучше, когда это сделает кто-то рядом). Вы можете включить диктофон, чтобы не держать смартфон на виду.

Задерживать без требования не имеют права, просите его предъявления. Если нет требования, позовите прохожих, сообщите о незаконном задержании.

Напомните об уголовной ответственности за превышение служебных полномочий (статья 365 УК Украины).

Отказывайтесь выполнять заранее незаконное распоряжение, например, пройти к автомобилю и проехать в военкомат с сотрудниками ТЦК и СП.

Если вас все же задержали, обязательно требуйте составления протокола задержания. Он понадобится для обжалования.

По общему правилу (статьея 263 КуоАП) админзадержание лица, совершившего административное правонарушение, может длиться не более трех часов. В исключительных случаях, в связи с особой необходимостью законами предусмотрены иные сроки, однако не более 72 часов. В дальнейшем законность такой меры должна быть проверена судом.

Если вы хотите сообщить о незаконных действиях сотрудников ТЦК, сделать это можно через горячую линию Минобороны. Ее номера:

0 800 500 442

0 800 500 410

044 454 44 99

Областные ТЦК и СП официально осуждают задержание военнообязанных силой, признают подобные методы превышением полномочий и привлекают к дисциплинарной ответственности работников военкоматов, которые таким занимаются.

Как писал OBOZREVATEL:

– Недавно в сети появилось видео из Одессы, на котором люди в военной форме "скрутили" мужчину прямо на улице и посадили в автобус. В Одесском областном ТЦК и СП установили причастных к инциденту и пообещали: виновные понесут дисциплинарную ответственность и "будут переведены в боевые подразделения, где смогут направить силу и мощь на борьбу с врагом".

– Ранее в Полтаве молодой человек провоцировал на конфликт украинских военных. Он грубил им и заявил, что наши защитники "убивают людей за деньги".

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