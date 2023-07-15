В Одессе работники военкомата 'скрутили' мужчину прямо на улице: их отправят на фронт. Видео

В сети появилось видео, на котором люди в военной форме в Одессе "скрутили" мужчину прямо на улице и посадили его в автобус. Теперь виновных отправят на фронт.

Видео дня

Об этом сообщили в Одесском областном ТЦК и СП. На кадрах видно, что люди в военной форме задерживают гражданского, пытавшегося сопротивляться.

В какой-то момент они повалили его на землю, а затем все же затолкали в микроавтобус.

Позже руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что на видео зафиксированы якобы не сотрудники ТЦК и СП.

"На видео – не наше транспортное средство, такого транспортного средства в ТЦК нет, на видео – не сотрудники ТЦК", – отметила она.

Однако в Одесском областном ТЦК и СП заявили, что районный территориальный центр комплектования пытался скрыть свою причастность к инциденту.

Там пояснили, что они установили, что гражданин осуществлял прямую трансляцию развертывания мобильного блокпоста. Это, как отмечается, запрещают нормы правового режима военного положения.

Получив замечания от представителей Нацгвардии, гражданин вступил в конфликт, откровенно провоцируя военных. Во время проверки его документов и сверки данных по базе уклонявшихся гражданин начал угрожать, и вел себя агрессивно, не прекращая провокаций.

"Сотрудники одного из районных ТЦК и СП Одессы, не удержав эмоций, превысили полномочия и, применив силу, всадили его в транспортное средство для доставки в центр комплектования. Надо признать, что районный ТЦК пытался скрыть свою причастность к инциденту, но принципиальная позиция командования заключается в реальной проверке и реагировании на запросы общества, налаживании цивилизованной коммуникации по всем вопросам", – заявили в областном ТЦК и СП.

По результатам служебной проверки выявлены и те, кто превысил служебные полномочия, и нарушения в использовании неучтенного транспортного средства.

"Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности и будут переведены в боевые подразделения, где смогут направить силу и мощь на борьбу с врагом", – резюмировали в Одесском областном ТЦК и СП.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Полтаве молодой человек провоцировал конфликт украинских военных. Он грубил им и заявил, что наши защитники "убивают людей за деньги", чего он сам делать не хочет.