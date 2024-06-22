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Читал с экрана и сам не понимал, что говорит по-украински. Педуниверситет в Тернополе попал в новый скандал из-за защиты диссертации китайским аспирантом

Ольга Выпирайленко
Общество
3 минуты
2,8 т.
Читал с экрана и сам не понимал, что говорит по-украински. Педуниверситет в Тернополе попал в новый скандал из-за защиты диссертации китайским аспирантом

Тернопольский Национальный педагогический университет им. Гнатюка (ТПНУ) снова попал в скандал. На этот раз внимание украинцев привлекла защита исследования аспиранта, которая проходила в онлайн-формате. Студент китайского происхождения Се Юйдин очень пытался говорить на украинском языке, однако не ясно понял ли он хоть что-нибудь из сказанного.

Видео дня

Мужчина все время запинался, когда читал свое исследование и редко когда ему удавалось правильно произносить украинские слова. Из видеозаписи можно сделать выводы, что многое из озвученного студентом не понимал и ученый совет. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в Telegram. Он назвал это интересным и призвал сделать выводы самостоятельно.

"Ну и о неприятном, но очень показательном. Тернопольский национальный педагогический университет. Защита исследования соискателя научной степени доктора философии. Посмотрите, будет интересно. Выводы делайте сами", – написал чиновник.

Он также добавил, что ректор ТНПУ якобы с марта находится на больничном, ведь есть решение апелляционного суда об отмене результатов его выборов как руководителя университета. Чтобы не потерять должность, он прибег к таким шагам.

Бабак посоветовал начать просмотр защиты работы примерно с 10 минуты. Именно на этом месте начинается обращение соискателя образования.

Официальными оппонентами Юйдина стали доктор педагогических наук, профессор кафедры дизайна Национального лесотехнического университета Украины Елена Швец и кандидат педагогических наук, профессор кафедры изобразительного искусства Уманского государственного педагогического университета им. Тычины Николай Пичкур.

Читал с экрана и сам не понимал, что говорит по-украински. Педуниверситет в Тернополе попал в новый скандал из-за защиты диссертации китайским аспирантом

Темой диссертации Юйдина была "Теоретико-методические аспекты подготовки студентов-дизайнеров в заведениях предвысшего образования". Известно, что результаты исследования иностранного студента были отражены в 5 научных публикациях. Так что количество объема и содержания печатных работ отвечает требованиям Министерства образования и науки, что допускает студента к защите.

Во время обращения глава ученого совета сообщила, что Юйдин получил степень магистра в Харьковском институте дизайна и искусств, впоследствии работал преподавателем гравюры в Ханьшанском педагогическом институте. В 2020 году поступил на обучение в аспирантуру в ТНПУ.

Читал с экрана и сам не понимал, что говорит по-украински. Педуниверситет в Тернополе попал в новый скандал из-за защиты диссертации китайским аспирантом

Напомним, преподаватель ТНПУ Владимир Кравец во время проведения пары рассказывал студентам, что девушки часто сами провоцируют изнасилование. Кроме этого, педагог насмехался над женской логикой, говоря, что она "непредсказуема" и основана на намеках. Ситуация произошла на паре по дисциплине "Педагогика: подготовка молодежи к семейной жизни". Кроме этого, в демонстрационном материале говорилось, что мужская логика "правильна, построена на фактах", тогда когда, женская "неизученный предмет", для которого характерна "непредсказуемость", "незавершенность фраз" и "приписывание другой причины".

Впоследствии Кравца временно отстранили от проведения лекций. В учебном заведении проводится экспертная оценка курса "Педагогика: подготовка молодежи к семейной жизни" с привлечением внутренних и внешних специалистов. Из-за случая университет попал в скандал, на который отреагировали Министерство образования и науки и Государственная служба качества образования.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что скандал с преподавательницей медуниверситета Ивано-Франковска получил продолжение.

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