Читал с экрана и сам не понимал, что говорит по-украински. Педуниверситет в Тернополе попал в новый скандал из-за защиты диссертации китайским аспирантом

Тернопольский Национальный педагогический университет им. Гнатюка (ТПНУ) снова попал в скандал. На этот раз внимание украинцев привлекла защита исследования аспиранта, которая проходила в онлайн-формате. Студент китайского происхождения Се Юйдин очень пытался говорить на украинском языке, однако не ясно понял ли он хоть что-нибудь из сказанного.

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Мужчина все время запинался, когда читал свое исследование и редко когда ему удавалось правильно произносить украинские слова. Из видеозаписи можно сделать выводы, что многое из озвученного студентом не понимал и ученый совет. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в Telegram. Он назвал это интересным и призвал сделать выводы самостоятельно.

"Ну и о неприятном, но очень показательном. Тернопольский национальный педагогический университет. Защита исследования соискателя научной степени доктора философии. Посмотрите, будет интересно. Выводы делайте сами", – написал чиновник.

Он также добавил, что ректор ТНПУ якобы с марта находится на больничном, ведь есть решение апелляционного суда об отмене результатов его выборов как руководителя университета. Чтобы не потерять должность, он прибег к таким шагам.

Бабак посоветовал начать просмотр защиты работы примерно с 10 минуты. Именно на этом месте начинается обращение соискателя образования.

Официальными оппонентами Юйдина стали доктор педагогических наук, профессор кафедры дизайна Национального лесотехнического университета Украины Елена Швец и кандидат педагогических наук, профессор кафедры изобразительного искусства Уманского государственного педагогического университета им. Тычины Николай Пичкур.

Темой диссертации Юйдина была "Теоретико-методические аспекты подготовки студентов-дизайнеров в заведениях предвысшего образования". Известно, что результаты исследования иностранного студента были отражены в 5 научных публикациях. Так что количество объема и содержания печатных работ отвечает требованиям Министерства образования и науки, что допускает студента к защите.

Во время обращения глава ученого совета сообщила, что Юйдин получил степень магистра в Харьковском институте дизайна и искусств, впоследствии работал преподавателем гравюры в Ханьшанском педагогическом институте. В 2020 году поступил на обучение в аспирантуру в ТНПУ.

Напомним, преподаватель ТНПУ Владимир Кравец во время проведения пары рассказывал студентам, что девушки часто сами провоцируют изнасилование. Кроме этого, педагог насмехался над женской логикой, говоря, что она "непредсказуема" и основана на намеках. Ситуация произошла на паре по дисциплине "Педагогика: подготовка молодежи к семейной жизни". Кроме этого, в демонстрационном материале говорилось, что мужская логика "правильна, построена на фактах", тогда когда, женская "неизученный предмет", для которого характерна "непредсказуемость", "незавершенность фраз" и "приписывание другой причины".

Впоследствии Кравца временно отстранили от проведения лекций. В учебном заведении проводится экспертная оценка курса "Педагогика: подготовка молодежи к семейной жизни" с привлечением внутренних и внешних специалистов. Из-за случая университет попал в скандал, на который отреагировали Министерство образования и науки и Государственная служба качества образования.

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