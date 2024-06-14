Русский язык и литература времен СССР. Скандал с преподавательницей медуниверситета Ивано-Франковска получил продолжение

Городской суд Ивано-Франковска отказал преподавательнице медицинского университета в отмене выговора. В частности, педагог на практических занятиях рекомендовала студентам пользоваться русскоязычными материалами 1984 года выпуска. Соискателей образования учили по советскому достоянию, например лечить пациентов грязями, парафином и "русским куполом".

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Учитывая обстоятельства дела, судья отказала в удовлетворении иска, ведь в действиях истицы имелись признаки дисциплинарного проступка. Преподаватель может обжаловать решение в апелляции. Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений.

"Анализируя предоставленные суду доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что в действиях истца имеются признаки дисциплинарного проступка, за который последний был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора, приказ об объявлении выговора истцу принят правомерно и с соблюдением порядка применения, а потому оснований для его отмены нет", – говорится в документе.

Напомним, преподавательница кафедры общей практики, физической реабилитации и спортивной медицины Ивано-Франковского медицинского университета учила студентов лечить грязями, парафином и "русским куполом". На инцидент отреагировал министр здравоохранения, который отметил, что "приведет кое-кому резкость на изменения, которые произошли в стране в подходах к оказанию реабилитационной помощи".

В то же время в учебном заведении почти сразу начали служебное расследование. Во время него устанавливали действительно ли преподавательница восхваляла Советский Союз и учила лечить студентов грязями и "русской баней". Педагога отстранили от преподавания некоторых дисциплин из-за несоответствия лицензионным требованиям и объявили выговор.

Кроме того, в учебном заведении рекомендовано обновить учебную литературу и программу по указанной дисциплине, запретить использование неактуальной, увеличить тематику предметов с включением тем, соответствующих принципам доказательной реабилитации, и провести воспитательную работу с другими преподавателями по воспитанию молодежи в духе патриотизма.

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