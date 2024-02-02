Преподаватель вуза в Тернополе на паре рассказывал, что 'девушки сами провоцируют изнасилование', и насмехался над женской логикой.

Преподаватель Тернопольского национального педагогического университета им. Гнатюка Владимир Кравец во время проведения пары рассказывал студентам, что девушки часто сами провоцируют изнасилование. Кроме этого, педагог насмехался над женской логикой, говоря, что она "непредсказуема" и основана на намеках.

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Фрагменты с презентации преподавателя опубликовала одна из студенток Юлия, передает Wonderzine. Ситуация произошла на паре по дисциплине "Педагогика: подготовка молодежи к семейной жизни". Кроме этого, в демонстрационном материале говорилось, что мужская логика "правильна, построена на фактах", тогда когда, женская "неизученный предмет", для которого характерна "непредсказуемость", "незавершенность фраз" и "приписывание другой причины".

Студентка рассказала, что на следующий день после лекции на Кравца пожаловались в совместном чате вуза. Однако официальную жалобу никто не подавал, ибо слушатели не верят, что это повлияет на ситуацию, ведь педагог – бывший ректор учебного заведения и преподает на многих факультетах.

"Я учусь на дизайнера на платной основе, а мне вместо полезных профильных предметов предлагают слушать лекции сексиста, обвиняющего женщин в том, что они женщины", – поделилась Юлия.

Сам преподаватель отрицает то, что обижал женщин и не понимает, где сексизм в презентации, ведь отрывки лекции вырваны из контекста. Кравец сказал, что может извиниться, однако "пока не знает, за что". Он также добавил, что говорил со студентами о жалобах, однако, по его словам, после двух пар ему "аплодировали стоя".

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