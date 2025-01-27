Когда празднуют Троицу в 2025 году: дата Зеленых праздников по новому календарю

Цикл весенних праздников у христиан не ограничивается только Пасхой. К его дате привязаны еще несколько важных дат, в частности, день Троицы, которую в народе также называют Зелеными праздниками.

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Когда Троицу будут отмечать в 2025 году, рассказывает OBOZ.UA. Объясняем также, чем этот праздник важен для церкви и какое значение и традиции имеет в народе.

Когда Троица 2025

День Святой Троицы или День сослания Святого Духа отмечается на 50-й день после Пасхи. Именно поэтому праздник также называется Пятидесятница. Поскольку в этом году Пасху все христиане будут отмечать одновременно 20 апреля, то и Троицу все будут праздновать вместе. Она будет приходиться на воскресенье, 8 июня.

Значение праздника Троицы в церковной традиции

Согласно церковному канону, в День Святой Троицы христиане отмечают событие сошествия Святого Духа на апостолов. Считается, что именно в этот момент была создана Церковь.

Евангелие описывает эти события так: на 50 день после воскресения Иисуса Христа апостолы и Дева Мария собрались вместе, чтобы отметить иудейский праздник первого урожая Шавуот. Вдруг над их головами появились языки пламени, а сами они получили способность говорить на разных языках, которых раньше не знали. Когда первый шок прошел, апостол Петр провозгласил, что на собравшихся только что сошел Дух Божий и дал им дар, который поможет нести христианскую веру и распространять ее по миру. Это событие также знаменует образование христианской церкви как общины людей, объединенных верой.

Что такое Зеленые праздники

В народе в этот день отмечают Зеленые празндники или же Русалии. Еще с языческих времен славяне в эти дни чествовали силу природы, достигающей своего максимального расцвета.

В честь этого на Троицу в храмах освящают травы, цветы и ветки деревьев. Незамужние девушки в этот день плетут венки и поют специальные песни. Также считается, что в этот день нельзя купаться в открытых водоемах, ведь русалки могут заманить и утопить такого человека. Под особой угрозой находятся на Зеленые праздники молодые мужчины.

Зеленые праздники, еще называемые Навской неделей, тесно связывают и с культом предков. Именно поэтому в эти дни следует поминать умерших и посещать места захоронений. При этом грустить запрещено. Считается, что свято чтят также и в загробном мире, поэтому умерших нужно веселить своими развлечениями.

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