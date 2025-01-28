Часто путают: как назвать украинским 'снегиря': объяснение

Видели ли вы когда-нибудь красно-серую птичку, которая так ярко выделяется зимой на белом снегу? А теперь попробуйте вспомнить ее название на украинском языке.

Видео дня

У тех, кто долгое время говорил по-русски, может всплыть в голове русское слово "снегирь". Однако наша речь предлагает несколько отличное название этой птички. OBOZ.UA полистал словари и энциклопедии, чтобы узнать больше.

Толковый словарь украинского языка в 11 томах говорит, что на украинском языке это симпатичное создание правильно называть словом "снігур". Корень этого слова – это очевидно "сніг". Именно от данного существительного и происходит название птички. Эксперты по этимологии связывают это именно с тем, что ярко окрашенные пернатые хорошо заметны на снегу.

Интересно, что в украинском языке есть схожее слово "снігурка". Несмотря на то, что оно образовано тем же путем, что и большинство присущих нашему языку феминитивов, на самом деле оно означает не самку снегиря. Так в народе называют анемоны. Эти цветы распускаются весной одними из первых и имеют белый окрас лепестков. В парках и лесах места их цветения напоминают островки нерастаявшего на солнце снега.

Кстати, о ярких цветах – недавно OBOZ.UA рассказывал, как по-разному можно перевести на украинский язык слово "пестрый".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.