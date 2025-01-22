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Как красиво перевести на украинский язык "пестрый": варианты

Юлия Потерянко
Общество
1 минута
351
Как красиво перевести на украинский язык 'пестрый': варианты

Кто-то считает эту характеристику внешнего вида предметов положительной, кому-то она скорее не нравится. Однако далеко не все могут правильно назвать ее на украинском языке.

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Мы говорим о тех вещах, которые можно описать прилагательным "пестрый", то есть неоднородные по цвету, красочные, содержащие немало разнородных элементов. OBOZ.UA разбирался, как правильно его перевести на украинский.

Начнем с того, фонетически адаптировать слово к нашему языку не получится – словари не фиксируют лексему "пестрий". Следовательно, придется запоминать другие варианты. А их в украинском хватает.

Ближайшим по звучанию, а следовательно и самым простым для запоминания можно назвать вариант "пістрявий". Однако им синонимический ряд прилагательных, описывающих эту характеристику, не ограничивается. Вот какие слова еще предлагают словари:

  • строкатий;
  • плямистий;
  • барвистий;
  • різнобарвний;
  • ряснобарвний;
  • покраплений;
  • цяткований (в точечку);
  • торкатий;
  • перістий;
  • зозулястий (о птицах);
  • розмаїтий;
  • рябий;
  • ріжнобарвений;
  • сорокатий;
  • семенистий (с мелкими темными точечками);
  • красий;
  • мурий;
  • муругий (темно-серый с пятнами);
  • піганистий.

Как видим, на украинском языке можно очень четко описывать вещи, сочетающие в себе немало красок и узоров. Учите синонимы и ваш язык тоже станет пестрым и красочным.

Ранее OBOZ.UA публиковал впечатляющий список синонимов к слову "горизонт", которые можно найти в украинских словарях.

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