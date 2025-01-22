Как красиво перевести на украинский язык 'пестрый': варианты

Кто-то считает эту характеристику внешнего вида предметов положительной, кому-то она скорее не нравится. Однако далеко не все могут правильно назвать ее на украинском языке.

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Мы говорим о тех вещах, которые можно описать прилагательным "пестрый", то есть неоднородные по цвету, красочные, содержащие немало разнородных элементов. OBOZ.UA разбирался, как правильно его перевести на украинский.

Начнем с того, фонетически адаптировать слово к нашему языку не получится – словари не фиксируют лексему "пестрий". Следовательно, придется запоминать другие варианты. А их в украинском хватает.

Ближайшим по звучанию, а следовательно и самым простым для запоминания можно назвать вариант "пістрявий". Однако им синонимический ряд прилагательных, описывающих эту характеристику, не ограничивается. Вот какие слова еще предлагают словари:

строкатий;

плямистий;

барвистий;

різнобарвний;

ряснобарвний;

покраплений;

цяткований (в точечку);

торкатий;

перістий;

зозулястий (о птицах);

розмаїтий;

рябий;

ріжнобарвений;

сорокатий;

семенистий (с мелкими темными точечками);

красий;

мурий;

муругий (темно-серый с пятнами);

піганистий.

Как видим, на украинском языке можно очень четко описывать вещи, сочетающие в себе немало красок и узоров. Учите синонимы и ваш язык тоже станет пестрым и красочным.

Ранее OBOZ.UA публиковал впечатляющий список синонимов к слову "горизонт", которые можно найти в украинских словарях.

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