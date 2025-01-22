Как красиво перевести на украинский язык "пестрый": варианты
Кто-то считает эту характеристику внешнего вида предметов положительной, кому-то она скорее не нравится. Однако далеко не все могут правильно назвать ее на украинском языке.
Мы говорим о тех вещах, которые можно описать прилагательным "пестрый", то есть неоднородные по цвету, красочные, содержащие немало разнородных элементов. OBOZ.UA разбирался, как правильно его перевести на украинский.
Начнем с того, фонетически адаптировать слово к нашему языку не получится – словари не фиксируют лексему "пестрий". Следовательно, придется запоминать другие варианты. А их в украинском хватает.
Ближайшим по звучанию, а следовательно и самым простым для запоминания можно назвать вариант "пістрявий". Однако им синонимический ряд прилагательных, описывающих эту характеристику, не ограничивается. Вот какие слова еще предлагают словари:
- строкатий;
- плямистий;
- барвистий;
- різнобарвний;
- ряснобарвний;
- покраплений;
- цяткований (в точечку);
- торкатий;
- перістий;
- зозулястий (о птицах);
- розмаїтий;
- рябий;
- ріжнобарвений;
- сорокатий;
- семенистий (с мелкими темными точечками);
- красий;
- мурий;
- муругий (темно-серый с пятнами);
- піганистий.
Как видим, на украинском языке можно очень четко описывать вещи, сочетающие в себе немало красок и узоров. Учите синонимы и ваш язык тоже станет пестрым и красочным.
Ранее OBOZ.UA публиковал впечатляющий список синонимов к слову "горизонт", которые можно найти в украинских словарях.
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