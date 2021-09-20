Часть Украины накроют дожди: синоптики предупредили об ухудшении погоды. Карта

Часть Украины во вторник, 21 сентября, охватят дожди. В большинстве же областей прогнозируют солнечную погоду.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Осадки ожидаются в северных и западных областях (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Так, дожди прогнозируют на Житомирщине, Киевщине, Черниговщине, Сумщине, Полтавщине, Харьковщине, Луганщине и Донетчине. В остальных регионах сухо и солнечно.

Прохладнее всего будет на западе – ночью от 4 до 6 градусов, а днем +7… +14.

В остальных областях ночью от 5 до 11 тепла, днем +8… +17.

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В Киеве во вторник синоптики прогнозируют также дожди, и от 5 до 7 тепла ночью, а также до 9 градусов днем.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину пришла метеорологическая осень, однако ближе к выходным в страну может вернуться тепло. При этом речь пока не идет о бабьем лете.