Быть с Москвой или Европой: нардеп спровоцировал дискуссию о том, в каком часовом поясе оставаться Украине

Народный депутат от "Слуги народа" Роман Грищук подал в законопроект об отмене перевода часов альтернативную поправку о том, в каком часовом поясе Украине следует оставаться.

Так, на своей странице в Facebook он уточнил, что речь идет о времени +2:30 по Гринвичу. В то же время нардеп спровоцировал среди украинцев дискуссию на тему отмены времени и часовых поясов.

Грищук подчеркнул, что 10 марта был последний день для подачи поправок в законопроект.

"Часы мы переводить не будем, но в каком часовом поясе останемся совсем неясно", – подчеркнул нардеп.

Он пояснил, что автор документа Руслан Стефанчук предлагает время +2 по Гринвичу (зимнее время), но в таком случае в Киеве 21 июня рассвет будет наступать в 3:46, а в Харькове – в 3:26.

Еще один вариант +3 по Гринвичу, и тогда Украина будет в одном часовом поясе с Москвой. В таком случае 21 декабря восход солнца в Киеве будет наступать в 8:56, а в Ужгороде – в 9:21.

"Как компромиссный вариант, подал поправку +2:30 по Гринвичу. Такой часовой пояс пик рассвета зимой и летом будет не так разнится, но Украина будет в своем уникальном часовом поясе как Индия, Бирма, Иран, остров Ньюфауленд", – пояснил нардеп.

Он также опубликовал сравнительную таблицу по рассвету в разных городах и при разных вариантах часового пояса.

Мнения пользователей сети разделились. Часть выступила за то, чтобы установить +3, поскольку рано утром люди еще спят, а вечером – еще нет. Другие же считают, что лучше синхронизироваться со странами ЕС, но с обязательным смещением рабочего дня.

Часть также считает не очень хорошей идеей альтернативный вариант Грищука, потому что это "боль при коммуникации с другими странами".

При этом некоторые пошутили, что время вообще стоит перевести на двое суток вперед, чтобы раньше знать результаты Евровидения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде 277 голосами в первом чтении поддержали законопроект, который отменяет обязательный сезонный переход времени. Также документ поддержали в Кабинете министров.

Позднее автор документа Стефанчук отметил, что в проект закона должны внести норму, которая позволит местным органам самоуправления устанавливать особенности начала рабочего дня.