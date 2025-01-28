Было много вредного: что не так с расхваленным в СССР ГОСТом

Советские люди были убеждены, что в СССР продукты были более натуральными, полезными и вкусными благодаря ГОСТам. Это мнение стало настоящим мифом, которому верят даже сейчас.

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Ведь многие считают, что соблюдение стандартов ГОСТ гарантировало высокое качество продуктов, но так ли это действительно? OBOZ.UA напоминает, что ГОСТ в Советском Союзе был не гарантией отличного вкуса или пользы, а техническим регламентом, цель которого стандартизировать производство и снизить затраты. Но на самом деле, он часто ставил качество продуктов на второй план, сосредотачиваясь на экономии и контролируемости производственных процессов.

Что такое ГОСТ и почему он не всегда гарантировал качество

ГОСТ - это аббревиатура, означающая "Государственный стандарт", но это не означало, что продукты были вкуснее или полезнее. ГОСТ определял технические условия производства, что позволяло снизить риски для здоровья потребителей и обеспечить базовые питательные свойства продуктов, но не более. Согласно этому стандарту главным было не удовлетворение вкусовых требований, а способность продукции выдержать требования безопасности, продолжительности хранения и производственной рентабельности.

Еще в 1940 году в СССР была введена ответственность для директоров предприятий за выпуск продукции, не соответствующей стандартам, и это каралось тюремным заключением. Однако только через полтора года появились первые ГОСТы, и большинство из них касалось лишь ограниченного круга продуктов. В период после войны, когда страна находилась в развалине, вопросы качества и соблюдения стандартов ГОСТ были далеко не на первом месте. В 1957 году ГОСТы были пересмотрены, и появилось понятие ТУ (технические условия), позволявшие предприятиям изменять рецептуру продуктов, в том числе и для таких кулинарных новинок, как торт "Птичье молоко".

Проблемы с качеством и стандартами

Следует отметить, что ГОСТ не всегда обеспечивал высокое качество. Известно, что в 1974 г. были утверждены более строгие стандарты для продуктов, предназначенных для экспорта, но это не всегда сказывалось на продуктах для внутреннего рынка. Продукция часто варьировалась в зависимости от региона: из Москвы и Ленинграда на прилавки попадали лучшие товары, тогда как в других городах страны можно найти товары с худшими характеристиками.

Пальмовое масло и другие добавки

Важным аспектом советской продукции было использование заменителей и суррогатов. Пальмовое масло, которое присутствовало во многих продуктах, не являлось новостью для СССР. Она использовалась для изготовления молочной продукции, колбас, конфет и сыров. Хотя указаний на ее наличие на этикетках не было, и в советские времена никто не переживал из-за наличия таких составляющих в продуктах.

Колбаса по ГОСТу: почему она была такой дешевой

Другой пример – это популярная колбаса за 2,20, которая стала символом советского питания. ГОСТ предполагал, что колбасы могли содержать не только мясо, но и другие компоненты, такие как кровь, щековину, субпродукты, а также костную муку и крахмал. Это не обязательно означало низкое качество, но такие ингредиенты не способствовали улучшению вкуса или питательных свойств колбас.

Соки и напитки по советским стандартам

Похоже, что фрукты и соки в СССР были абсолютно безопасными, однако это не совсем так. При изготовлении соков по ГОСТу использовали не только здоровые фрукты, но и безжизненные или даже гнилые плоды. В случае с персиковыми и мандариновыми соками такие фрукты могли попадать на производство, если урожай был неудачным. Самое главное – это избегание посторонних запахов и нитратов. Однако многие вспоминают эти вкусы с ностальгией, хотя на самом деле они могли быть далеко не идеальны.

Советские газированные напитки: качество и вкус

Газированные напитки советского времени также характерны благодаря своей менее насыщенной углекислотой. Срок хранения таких напитков составлял всего 5 суток, и это способствовало их быстрой продаже. Однако они обладали достаточно высоким уровнем качества, поскольку изготовляли их из недорогих фруктов, устойчивых к хранению, что обеспечивало приятный вкус без использования подгнивших продуктов.

Несмотря на многочисленные недостатки в советских продуктах, миф об их непревзойденном качестве живет до сих пор. Для многих пожилых людей, которые росли в СССР, продукты того времени стали символом их детства и юности, когда даже простые продукты казались вкуснее. В то время когда советские люди были вынуждены воспринимать то, что предлагали магазины, любая качественная продукция казалась настоящим деликатесом.

Как отличалось качество продуктов в разных регионах СССР

Значительная разница в качестве продуктов наблюдалась в разных частях Советского Союза. В крупных городах (в основном в столицах союзных республик) можно было купить высококачественные продукты, в то время как в отдаленных регионах ситуация была иной. Из-за централизованных поставок продуктов прилавки часто были заполнены только самым необходимым, и только местные чиновники и предприниматели имели доступ к более качественным товарам.

Действительно ли советская еда была вкуснее

Для многих современных людей советская еда может казаться более вкусной только потому, что это ассоциируется с определенными воспоминаниями и эмоциями. Те, кто работал в общепите или производстве продуктов, могли возмущаться из-за использования некачественных сырьевых компонентов. Однако даже сегодня во многих городах можно встретить потребителей, сравнивающих продукты того времени с современными, и иногда ностальгия доминирует над критическим анализом.

OBOZ.UA ранее писал, почему покупка фруктов в советское время была проблемной.

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