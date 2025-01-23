Не более 2 кг в руки: почему покупка фруктов у СССР была проблемой

Покупка фруктов в Советском Союзе была настоящим испытанием, далеким от современного изобилия. Дефицит, очереди и ограничения стали обычными атрибутами того времени.

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Даже обычные яблоки были недоступны зимой, а за другими фруктами приходилось стоять в длиннющих очередях с самого утра. Эта ситуация отражала общее состояние русской экономики и системы распределения продуктов.

Одной из характерных черт того времени были длинные очереди у киосков "Овощи-фрукты". Чтобы приобрести дефицитные фрукты, люди занимали очередь еще с утра, часто отправляя детей, которых обычно пропускали вперед. Это было своеобразной "семейной стратегией" обеспечения себя фруктами.

Были также нормы выдачи в одни руки. К примеру, персики и абрикосы продавали не более двух килограммов на человека. Поэтому за покупками часто ходили по всей семье, чтобы приобрести больше фруктов. Продавцы часто клали в пакеты не только свежие, но и подгнившие фрукты, и покупатели не могли выбирать товар. Любое недовольство могло привести к исключению из очереди или даже закрытию магазина.

Новогодние подарки для детей в СССР обязательно содержали два мандарина и один апельсин. Это стало своеобразной традицией, подчеркивавшей дефицит фруктов в повседневной жизни. Мандарины и апельсины становились символом праздника и роскоши.

Зимой ситуация с фруктами была особенно сложной: яблоки практически исчезали с продаж, а клубника была редкостью даже летом. За свежими витаминами нужно было стоять в очередях с самого утра. Рынки были дорогими, поэтому там покупали преимущественно овощи, и это не часто.

Для решения проблемы с нехваткой овощей советские власти предоставляли гражданам земельные участки – так называемые "6 соток", где люди выращивали картофель, морковь и свеклу. Это отчасти помогало решить проблему с основными овощами, но фрукты оставались дефицитом. На частных участках преимущественно росли яблони, вишни, смородина и малина, в то время как сливы и груши были менее распространены.

В каждом населенном пункте работали киоски "Овощи-фрукты", где утром разгружали товар. Покупатели терпеливо ждали в очереди, которая формировалась мгновенно, как только появлялась информация о поступлении фруктов.

В магазинах "Овощи-фрукты" не разрешалось выбирать товар. Продавцы сами клали фрукты в пакеты, часто добавляя и подгнившие. Покупатели вынуждены были брать все, что давали, боясь упустить возможность приобрести хоть что-нибудь. В таких магазинах часто был неприятный запах гнилых фруктов. Там же принимали стеклянную тару, которую можно было обменять на сок в банках.

Бананы и ананасы были большой редкостью в СССР из-за отсутствия налаженных торговых отношений со странами-производителями. Бананы попадали в страну, в частности через Кубу, а ананасы практически не появлялись на прилавках.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как в советских магазинах начал исчезать кетчуп, потому что оказался под запретом.

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