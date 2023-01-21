Были настоящими профессионалами: что известно об экипаже разбившегося в Броварах вертолета

В катастрофе с вертолетом Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Броварах, унесшей жизни 14 человек, погибли трое сотрудников ГСЧС. Бортовой механик Иван Касьянов, командир воздушного судна Александр Василенко и пилот Константин Коваленко были профессионалами своего дела и посвятили жизнь спасению других.

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Все трое служили в Нежинском авиационном полку. Что известно о погибших пилотах, рассказали журналисты "Общественного".

Александр Василенко, командир воздушного судна

Александр Василенко получил образование в Харьковском институте летчиков. Он летал на вертолетах Ми-8, Ми-9, Ми-24. Многое о профессионализме Василенко может сказать уже хотя бы тот факт, что в середине двухтысячных лет он побывал в составе миротворческой миссии в Либерии и Сьерра-Леоне.

В Нежинском авиаотряде Василенко работал с 2011 года, занимал должность инструктора авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах. Участвовал в антитеррористической операции на Донбассе.

Константин Коваленко, пилот

Константин Коваленко был пилотом авиационной эскадрильи специального назначения. Он пришел в Нежинский авиационный отряд в 2021 году. До ого – служил в авиационной части во Львовской области. Был участником АТО.

Иван Касьянов, бортовой механик

По словам нежинских учителей, что в свое время учили Ивана Касьянова, он стремился работать в ГСЧС чуть ли не с детства - и долго и настойчиво шел к осуществлению этой мечты: учился в Государственном университете инфраструктуры и технологий, далее, после службы в рядах Вооруженных сил Украины - поступил в Национальный авиационный университет.

Мечта сбылась в 2017-м: тогда Иван Касьянов начал работать в ГСЧС. Через три года - стал бортовым механиком.

Учителя лицея, где учился Иван и где работает его мама, говорят: он мог остаться работать в столице - однако решил вернуться в родной Нежин, где поступил на службу в авиационный отряд.

Как отмечает "Общественное", в Нежинском авиационном отряде сейчас не комментируют гибель экипажа в Броварах - из-за тайны следствия.

"По словам подполковника гражданской защиты Александра Никшуна, все три авиатора были профессионалами своего дела", - пишет издание.

Такого же мнения придерживается и мэр Нежина Александр Кодола.

"Что касается этого экипажа – это опытные пилоты, работники ГСЧС. Более того, они уже давно освоили этот вертолет, который по нашим данным работает в Украине уже с 2020 года, и именно этот вертолет французского производства задействовался не раз для транспортировки личного состава ГСЧС, в спасательных и других операциях", – рассказал Кодола.

Напомним, утром 18 января Украину ошеломила трагедия: посреди пристоличного города Бровары на здание детского сада упал вертолет ГСЧС. Причины крушения устанавливаются.

Впоследствии выяснилось, что на его борту находилось высшее руководство МВД, в частности, министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович. Через несколько часов в МВД назвали имена всех погибших пассажиров и членов экипажа вертолета.

Никто из 10 находившихся на борту человек не выжил.

Также во время катастрофы погибли 4 жителя Броваров, среди них – и 5-летняя Милана с мамой Еленой, а также мать троих детей, которая как раз завела сына в садик. Еще 25 человек, среди которых 11 детей, получили ранения.