Был верен присяге до последнего: в боях за Украину погиб 22-летний пограничник с Ивано-Франковщины. Фото

Украинский пограничник из Коломыи Ивано-Франковской области Назар Цыган погиб в боях на Донетчине. Воину было 22 года.

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О гибели Героя сообщил глава Коломыйской городской громады Богдан Станиславский. По его словам, воин пал в ходе боевого столкновения с врагом 20 марта.

"Он был верен своей присяге до последнего. Смело и мужественно защищал родную землю и всех нас", – написал глава громады в Facebook.

О времени и месте прощания с воином он пообещал сообщить дополнительно.

Как сообщают "Вікна", Назар родился и вырос в Коломые. После окончания школы он поступил на срочную службу в Вооруженные силы Украины, а затем подписал контракт с Государственной пограничной службой.

Погиб вследствие артиллерийских обстрелов в селе Серебрянка Бахмутского района Донецкой области.

Был участником скаутской организации "Пласт", присягу принял в Курене имени Максима Железняка. Активист Революции Достоинства.

21 и 22 марта в Коломыйской громаде объявлены днями траура. Все развлекательные мероприятия должны быть перенесены или отменены.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В боях за Украину погиб защитник с Прикарпатья Михаил Ткачук. Перед вторжением РФ он вернулся из-за границы, чтобы встать на защиту страны.

– На Черкасщине простились с защитником Украины, погибшим на Донетчине. Сергей Журавлев пал в ожесточенном бою с оккупантами.