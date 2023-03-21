Вернулся из-за границы и ушел на войну: в бою за Украину погиб защитник из Прикарпатья. Фото

На войне с российскими оккупантами погиб военный из Ивано-Франковской области Михаил Ткачук. Перед полномасштабным вторжением врага мужчина вернулся из-за границы, чтобы встать на защиту Родины.

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Жизнь 46-летнего воина оборвалась в бою за Украину 18 марта на Запорожье. О потере сообщил Нижневербежский сельский совет в Facebook (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Там отметили, что Михаил Михайлович Ткачук родился 16 сентября 1977 года в селе Мишин.

Инспектор по бронированию военнообязанных сельсовета Оксана Свирнюк уточнила, что он перед началом войны он вернулся из-за границы и 24 февраля 2022-го вступил в ряды ВСУ.

Военнослужащий был стрелком стрелком в 102-й отдельной бригаде территориальной обороны имени полковника Дмитрия Витовского. Погиб Михаил Ткачук 18 марта 2023 года в Пологовском районе Запорожской области.

"Трудно сдержать слезы из-за невыразимой потери прекрасного человека, сына, брата, отца, мужа и чуткого побратима. Выражаем соболезнования родным и побратимам Героя, пусть опека Всевышнего и слова поддержки помогут пережить потерю и сохранить память о воине", – подчеркнули в сельсовете.

Накануне, 20 марта, в селе Космач Ивано-Франковской области попрощались с защитником Украины Ярославом Осташуком. Погибшему украинскому воину было всего 26 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, боец полка патрульной службы полиции особого назначения "Днепр-1" сержант Александр Деревянко погиб в боях за Бахмут. Жизнь 45-летнего защитника оборвалась во время одного из боевых столкновений с врагом.

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