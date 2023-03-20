На Черкасщине живым коридором провели в последний путь защитника Украины: он погиб в бою на Донетчине. Фото

В городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области попрощались с 37-летним защитником Украины Сергеем Журавлем. Воин погиб в ожесточенном бою с врагом на Донетчине.

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Об этом сообщил городской голова Виталий Мацюк. Он опубликовал в Facebook фото с церемонии прощания с Героем (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Сергей Юрьевич Журавль родился 29 января 1986 года в Корсунь-Шевченковском. Учился в школе №2, затем поступил в Черкасский институт экономики и права. После прохождения срочной службы учился в Тальневском строительно-экономическом колледже.

"Работал строителем, был высококлассным специалистом, имел золотые руки, умел делать все. Он жил, радовался миру и окружающим его людям, старался всем помочь, был добрым и отзывчивым, имел немало друзей, любил своих родных и близких. Был заботливым сыном и любящим отцом", – рассказал городской голова.

По его словам, на войну Сергей Журавель ушел в феврале 2022 года. Когда российские войска посягнули на независимость Украины, он выбрал свой путь – защищать Родину.

"И прошел им смело и отдано до самого конца. Свой последний бой принял 13 марта 2023 года на Донетчине. Небесный легион наших защитников пополнился еще одним ангелом", – отметил чиновник.

Воину ВСУ было 37 лет. Провожали его в последний путь живым коридором 18 марта. В честь Героя раздались залпы военного салюта.

Из-за российских захватчиков родители потеряли единственного сына, ребенок – отца, а громада – своего верного, мужественного защитника.

"Невозможно найти слова, которые смогут уменьшить огромное горе, постигшее сегодня семью нашего Героя. В этот горький миг разделяем горе семьи и вместе с вами склоняем голову в глубокой скорби. Верю, что пролитая кровь наших мужественных Героев не пройдет бесследно, эти факты отваги станут нашей историей, творящейся на пути к Победе. Мы выстоим, мы победим, мы отомстим!" – заявил Виталий Мацюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, в поселке Озерная на Тернопольщине 19 марта простились с погибшим защитником Украины Олегом Штокало. Герой погиб в боях с русскими оккупантами под Бахмутом 9 марта.

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