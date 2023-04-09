''Был в братстве с криминалитетом'': защитник раскрыл новые детали о священнике УПЦ МП, который избил его в храме

Украинский защитник Артур Ананьев, которого избили в храме УПЦ МП в Хмельницком, рассказал о священнике, который набросился на него. По его словам, со своим обидчиком Игорем Слободяном он знаком давно.

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Об этом Ананьев сказал в интервью LB.ua. Священник, по его словам, связан с "Православным братством" – вместе с его членами священнослужитель приезжал в церкви, чтобы помешать людям переходить из УПЦ в ПЦУ.

"На самом деле в этом братстве есть криминальные элементы. Можно даже сказать, что криминальные авторитеты. Также есть люди с наркотической зависимостью, есть с кучей статей и дел за избиение жен и женщин дома. Весь этот контингент собрался в этом "Православном братстве". Они ездили и не давали жизни людям. Этот Слободян постоянно был с ними", – говорит военный.

Он также рассказал, что ранее был членом националистической организации "Феникс" в Хмельницком, которая давно выступала против российских попов. В это время он встречался с "Православным братством" во время конфликтов.

Например, это "боевое крыло" УПЦ МП в 2018 году приезжало в поселок Гвардейское, где угрожало местным. Затем такие ситуации происходили постоянно.

"Они отказывались отпевать наших воинов, погибших на тот момент еще в зоне проведения ООС. Эти попы постоянно молились на царя. Плюс у них было свое боевое крыло – "Православное братство", с помощью которого они физически решали свои вопросы. Например, в село с 500 жителями, где община хотела перейти в ПЦУ, привозили 200 человек из этого боевого объединения. Плюс бабушек, которые пели и говорили, что не надо переходить. А эти молодчики угрожали людям: "Вы же понимаете, это так просто вам не сойдет с рук", – рассказал Ананьев.

Он считает, что все напавшие на него в храме люди тоже являются членами "Православного братства". Их было около пяти.

Ранее Ананьев рассказывал, что не может примириться с тем, что в его родном городе есть люди, которые во время войны славят РПЦ и сохраняют связи с Москвой. За это, утверждает защитник, на него и бросились в Свято-Покровском кафедральном соборе священнослужители и прихожане. Подробнее читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Хмельницком служители УПЦ МП набросились на военного, получившего ранение и контузию на фронте. Защитник Артур Ананьев пришел спросить: сколько украинцев должно погибнуть, чтобы люди перестали посещать храмы Московского патриархата.

– В УПЦ МП назвали военного "членом преступной организованной группировки" и обвинили в "нападении на священнослужителя". По их словам, Ананьев якобы сорвал богослужение и повредил Евангелие в присутствии сотни прихожан.

– Мэр Хмельницкого Александр Симчишин отреагировал на инцидент. Он заявил, что агентуру российской ФСБ "в виде УПЦ МП" следует запретить по всей стране, а власти Хмельницкого отнимут у российской церкви землю.

– Священника УПЦ МП, избившего военного в Хмельницком, объявили в розыск. Личность попа установлена – его зовут Игорь Слободян.

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