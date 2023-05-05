Был полиглотом и очень смелым человеком: близкие рассказали об убитом оккупантами фиксере Богдане Битике

26 апреля в Херсоне в результате российской атаки погиб украинский фиксер итальянской газеты La Repubblica Богдан Битик. Вражеская пуля прошила синий жилет с надписью "Пресса", прошла сквозь тело Богдана и ранила находившегося рядом итальянского журналиста Коррадо Дзунино.

Видео дня

Богдан был востоковедом-полиглотом – владел пятью языками, волонтером и очень смелым человеком. В НСЖУ пообщались с родственниками фиксера и раскрыли страницы необычной книги жизни Богдана Битика.

Он приехал в Украину незадолго до полномасштабного вторжения – до этого 21 год провел в Индонезии. После 24 февраля Богдан отправился в волонтеры, развозил обеды украинским бойцам, защищавшим Киев. Помогал иностранным журналистам, приезжавшим в Украину освещать события войны.

"Он был очень талантливым человеком. Владел английским, китайским, индонезийским, вьетнамским языками. Всегда был готов прийти на помощь... Имел многих друзей – и не только в Украине, а по всему миру. Сегодня наша семья – в глубокой скорби, особенно мать… Она, как каждая еврейская мама, очень близка со своими детьми. Мы с Богданом, наши сыновья – это вся ее семья, все, кто у нее есть", – рассказал пресс-службе НСЖУ брат Богдана Борис Битик.

Богдан Олегович Битик родился 12 января 1977 в Киеве. Он был лингвистом, изучал восточные языки в Киевском национальном университете имени Т.Шевченко. Преподавал в Сяменском университете в Китае. Там познакомился с будущей женой индонезийской китаянкой Эрлией.

Перебравшись с женой в Индонезию, Богдан начал собственный бизнес – изготовлял мебель из ротанга. Впоследствии это стало семейным бизнесом Битиков, и к 2010 году семья стала крупнейшим поставщиком мебели из ротанга в Украину.

Богдан получил индонезийскую государственную награду за то, что помог спасти нескольких украинок из сексуального рабства. Их родственники начали искать девушек и обратились в украинскую полицию, а та – в Интерпол.

"Одноклассник нашего покойного отца работал в Интерполе, и он попросил помочь. Граждан Украины в Индонезии тогда были единицы. Богдан практически сам нашел девушек и вытащил их из рабства, помог вернуться на родину, – рассказал брат Богдана.

Когда мебель, которую производила компания Богдана, стала продаваться хуже, он изменил направление деятельности и начал работать во Вьетнаме инструктором по кайтсерфингу – морского вида спорта, катания на доске, движущейся благодаря силе воздушного змея.

Богдан приехал на Родину, когда стало очевидно, что в Украине вот-вот должна начаться война. К тому времени его брат работал шеф-поваром в загородном клубе вблизи Пуховки Киевской области. Во время обороны столицы Борис готовил еду для бойцов, Богдан помогал развозить ее по блокпостам.

Однажды он отправился во Львов, поскольку его знакомые военные попросили перегнать машину оттуда в Киев. Во Львове он познакомился с иностранными журналистами, с этого и началась работа Богдана фиксером, ведь будучи полиглотом он идеально подходил для нее.

Так он познакомился с репортером итальянской "La Repubblica" Коррадо Зунино, с которым совершил целый ряд поездок на фронт. Богдан также сопровождал одного из японских журналистов.

Он побывал и под Херсоном, и в Изюме, и под Бахмутом. Шестая поездка фиксера стала для него роковой. Он почему-то не надел бронежилет, хотя всегда делал это.

"Он всегда заезжал к моему товарищу, военнослужащему, в часть и брал снаряжение – пулезащитный жилет, шлем… Почему он в тот день был без снаряжения, я даже не представляю", – рассказал Борис.

Пуля снайпера прошла сквозь тело Богдана, сквозь его легкие и попала в Коррадо.

"У меня есть фото, где Богдан лежит на мосту в синем жилете с надписью "Пресса". Россияне точно видели, что стреляют в представителей медиа", – подчеркнул Борис.

Похоронили Богдана Битика в селе Пуховка Киевской области.

В Украине у Богдана остались мать, брат и племянники, а в Индонезии – жена и их 21-летний сын Александр.

"Убийство украинского продюсера Богдана Битика и ранения итальянского журналиста Коррадо Зунино во время их журналистской работы в Херсоне является новым военным преступлением россиян. А также является свидетельством опасности нашей профессии", - написал в Facebook глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсоне в результате российской атаки погиб украинский фиксер газеты La Repubblica Богдан Битик. Итальянский журналист издания Коррадо Дзунино, с которым работал Богдан, получил ранение и был госпитализирован в херсонскую больницу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber . Не ведитесь на фейки!