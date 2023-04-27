В Херсоне под огнем войск РФ погиб фиксер La Repubblica Богдан Битик: появилась реакция Генштаба

26 апреля в Херсоне в результате российской атаки погиб украинский фиксер итальянской газеты La Repubblica Богдан Битик. Итальянский журналист издания Коррадо Дзунино, с которым работал Богдан, получил ранение и был госпитализирован в херсонскую больницу.

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Об этом сообщила La Repubblica. Отмечается, что оба журналиста активно освещали войну в Украине.

Издание пообщалось с Дзунино Коррадо, сообщившим детали трагедии. Итальянский журналист рассказал, что они с Богданом Битиком попали в засаду российских снайперов возде Антоновского моста в Херсоне.

По словам Дзунино, перед этим они проехали три блокпоста, Битик поговорил с украинскими военными, и они пропустили их без проблем, поскольку это не была зона боевых действий.

Оба, выполняя свою работу, четко идентифицировали себя как представители медиа, имели на куртках надписи "Пресса".

У Антоновского моста автомобиль представителей СМИ обстреляли. По словам Дзунино, он услышал шипение и увидел Битика на земле.

"Я услышал шипение и увидел, что Богдан упал на землю в метре от меня, он не двигался", – рассказал итальянский журналист.

У Богдана Битика остались жена и сын.

"Это невыносимое страдание. Богдан был отличным другом и отличным работником", – сказал Коррадо Дзунино.

Как сообщило " Общественное ", ссылаясь на комментарий прессслужбы областной прокуратуры, тело погибшего в Херсоне Богдана Битика эвакуировали и увезли в морг для судмедэкспертизы.

Богдан Битик, по данным Института массовой информации, стал 54 медийщиком, погибшим на войне, и девятым медийщиком, погибшим во время выполнения журналистских задач.

В Генштабе отреагировали на гибель журналиста.

"Вооруженные Силы Украины выражают искреннее соболезнование семье и коллегам украинского фиксера Богдана Битика, погибшего в результате российской атаки в Херсоне 26 апреля. Богдан работал с журналистом итальянской газеты La Repubblica Коррадо Дзунино, который находился вместе с ним в автомобиле во время атаки и получил ранения. Мы настоятельно призываем соблюдать правила и рекомендации соответствующих структур и должностных лиц Вооруженных Сил Украины по безопасности деятельности журналистов в зоне ведения боевых действий и ни при каких обстоятельствах не пренебрегать средствами индивидуальной защиты", – говорится в сообщении Генштаба.

Отметим, что фиксер – это местный наемный проводник или координатор, помогающий иностранным журналистам при освещении войн или конфликтов. Эти люди решают, или "фиксят" определенные моменты, связанные с логистикой, поиском собеседников, переводом, проживанием и другими бытовыми вопросами.

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