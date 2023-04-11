Был оператором разведотделения: в Полтаве простились с 36-летним воином, погибшим в Донецкой области. Фото

В Полтаве провели в последний путь 36-летнего воина Александра Власенко, погибшего в Донецкой области. Церемония прощания прошла в Свято-Успенском соборе во вторник, 11 апреля.

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Об этом сообщает "Суспільне". Человек учился в интернате Полтавы. В последнее время он работал в Польше, но когда началась полномасштабная война – вернулся в Украину и стал на защиту Родины.

Александр уехал во Львов становиться на службу, где пол года учился. После этого он был старшим оператором разведывательного отделения, имел звание солдат.

Друзья и одноклассники вспоминают Александра положительным, добрым и светлым. Защитник Украины погиб во время артобстрела 2 апреля возле поселка Опросное Донецкой области.

Военного похоронили на Затуринском кладбище. У него остались брат, сестра и жена.

Напомним, на войне с российскими оккупантами погиб житель села Зимняя Вода Львовской области Максим Труба. В ряды ВСУ он присоединился добровольно, проходил обучение в Британии и защищал Украину под Бахмутом.

В боях с российскими оккупантами в Бахмуте отдал жизнь за Украину 26-летний уроженец Черкасской области Андрей Воробкало. До начала полномасштабного вторжения он жил в Греции, где учил детей восточным боевым искусствам, однако после 24 февраля 2022 года вернулся в Украину, чтобы защитить родную землю.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 5 апреля на фронте погиб 40-летний музыкант и дирижер Константин Старовицкий. Боец воевал на Донбассе, погиб на Краматорском направлении. У него остались дочь, жена и пожилая мама;

– в Запорожье погиб бывший оператор ивано-франковской телерадиокомпании "Башня" Андрей Бойко. Жизнь воина ВСУ с позывным "Атташе", ушедшим на фронт добровольцем, оборвалась 6 апреля в результате вражеских обстрелов возле Гуляйполя.

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