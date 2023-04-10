''Защищал жизнь каждого из нас'': на Запорожье погиб воин Андрей Бойко с позывным ''Атташе'', который до войны работал на телевидении. Фото

Защищая Украину от российского агрессора, на Запорожье погиб бывший оператор ивано-франковской телерадиокомпании "Вежа" Андрей Бойко. Жизнь воина ВСУ с позывным "Атташе", который ушел на фронт добровольцем, оборвалась 6 апреля в результате вражеского обстрела возле Гуляйполя.

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О потере сообщили на Facebook-страницах ТРК и компании YANG.agency. Защитник был соучредителем последней (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что с полномасштабными российским вторжением Андрей Бойко сразу вступил в ряды ВСУ добровольцем. Он стал командиром стрелкового взвода 102-й отдельной бригады Сил территориальной обороны им. полковника Дмитрия Витовского. Во время службы защитник получил отличие "За боевую победу".

"Честь всем тем, кто защищает Украину, тем, кто сейчас в окопах и на постах, всем бьющимся и побеждающим врага, который в десятки раз преобладает в артиллерии, авиации, технике и снарядах, всем тем, кто после нескольких ранений и контузий, берут оружие в руки, и вопреки боли, сжимая зубы, идут в бой! Мы продолжаем дело предыдущих поколений, мы пишем историю всего мира, и мы победим!" – писал ранее защитник в своем Instagram.

Издание "Детектор медиа" пишет, что в 2011-2014 годах Андрей учился в Ивано-Франковском физико-техническом лицее. Позже он получил высшее образование в Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти и газа, а также окончил аспирантуру в университете им. Короля Даниила.

Сначала мужчина работал главным оператором в ТРК "Башня", где создавал авторские телепрограммы и проекты для YouTube.

В 2018-м вместе с коллегами Бойко основал компанию "Лампа Продакшн", которую впоследствии переименовали в YANG.agency – креативное агентство, "превращающее бизнесы в бренды, а идеи в реальность".

Коллеги Андрея с теплотой в сердце вспоминают о своем наставнике, который с первого дня полномасштабной войны защищал жизнь каждого в самых горячих точках военного противостояния.

"Некоторые люди умеют светить изнутри. Они засвечивают все пространство вокруг своим теплом, любовью и умением защитить от самого худшего и злейшего врага. У них столько храбрости и отваги, что на своих плечах они готовы держать весь мир. Наш с вами мир. Таким был Андрей. Кто знал его, тот видел этот свет, эту отвагу, и эту любовь, которую невозможно постичь глазами – только сердцем… Мы потеряли лучшего друга, брата, часть нашей семьи, с ним и часть нашего сердца", – написали в агентстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тернопольской области провели в последний путь 34-летнего воина ВСУ Сергея Якимчука, погибшего под Бахмутом. Мужчина отстаивал свободу и независимость Украины, защищал всех нас на фронте еще с 2014 года.

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