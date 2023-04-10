На фронте погиб талантливый киевский музыкант: друзья рассказали о Константине Старовицком

5 апреля на фронте погиб 40-летний музыкант, дирижер Константин Старовицкий. С первого дня полномасштабного вторжения он пошел добровольцем в тероборону Киева. Воевал на Донбассе, погиб на Краматорском направлении. У него осталась дочь, жена и пожилая мама.

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Музыкант, дирижер, переводчик

В последние несколько месяцев перед полномасштабным вторжением Константин Старовицкий работал в Национальном академическом духовом оркестре Украины.

"Константин пришел к нам в августе 2021 года, он прошел конкурс на артиста-музыканта группы фаготов. Талантливый музыкант. Но в первый же день вторжения он добровольно отправился в Киевское ТРО. Сначала был в столице, но потом ТРО стали отправлять на фронт", – говорит о нем генеральный директор оркестра Александр Пироженко.

А до своего перехода в Национальный духовой оркестр Константин много лет работал в Киевском театре оперы и балета для детей и юношества на Подоле (Киевская опера).

В этом театре рассказывают, что Константин работал артистом симфонического оркестра, играл на фаготе. Также он учился на дирижера у нашего известного музыканта Владимира Кожухаря. Костя был очень талантливым учеником.

В этом театре Константин участвовал в постановке двух спектаклей, которые шли на малой сцене.

Первый спектакль "Рита" итальянского композитора Доницетти вышел в 2016 году. Старовицкий был как дирижер и автор новой музыкальной редакции оперы. Ставили спектакль вместе с режиссером-постановщиком Ладой Шиленко.

Этот спектакль шел шесть сезонов. А потом его сменила другая работа, опера Россини "Брачный вексель", где Константин тоже готовил музыкальную редакцию. Спектакль идет в театре до сих пор практически каждый месяц. Также он был одним из переводчиков этой оперы на украинский язык вместе с хормейстером из театра им. Ивана Франко Навроцким.

В театре очень переживают гибель Константина Старовицкого. "Он был очень талантливым, креативным, очень красивым", – говорят в театре.

Участвовал в фестивалях и строил планы

Лада Шиленко, режиссер-постановщик нескольких совместных с Константином Старовицким спектаклей, рассказывает, что с Костей познакомилась в 2014 году в стенах Национальной музыкальной академии.

"Нас объединила мечта о постановке яркого, комического представления. Именно тогда я узнала о его таланте к музыкальным оркестровкам – он переводил полноценную оркестровую партитуру на меньший состав инструментов. Это его умение дало нам возможность воплотить несколько проектов. Потому что в таком звучании оперу было удобно адаптировать к любой площадке", – вспоминает Лада.

Первым опытом такой постановки стала как раз "Рита" Донецетти на сцене Театра юного зрителя в столице.

"Костя дирижировал представлением, перевел музыкальную часть для квинтета деревянно-духовых инструментов, организовал музыкантов, помогал с переводом либретто на украинский язык. Он также был актером и полноценным театральным персонажем. Сценическая оригинальность, заложенная Костиным талантом, сработала – и нас пригласили на постановку этого спектакля в Киевскую оперу", – вспоминает Шиленко.

Спектакль получил четыре номинации на столичной премии "Киевская пектораль", был показан на разных фестивалях.

Костя вместе с Ладой Шиленко принимали участие в фестивале "Оперный Викенд" в 2018 году на сцене Малой оперы. Костя был дирижером фестиваля и работал над тремя представлениями: мистической трагедией "Медиум" Дж. Менотти, зингшпилем (форма музыкального спектакля) "Бастьен и Бастьенна" Моцарта и комедией "Рита".

Уже в 2020 году они разрабатывали постановку "Свадебного векселя" Дж. Россини на сцене Национальной Оперетты Украины в рамках конкурса Musical Art Project. Потом этот спектакль вошел в репертуар Киевской оперы.

Долго готовили постановку оперы Моцарта "Так делают все", над переводом которой тоже работал Костя.

Лада признается, что ей очень сложно говорить о Косте в прошедшем времени: "Он человек чрезвычайной доброты, порядочности преданности. С ним всегда было легко и весело в работе, он был открыт к творческим поискам, никогда не отбрасывал идей других, не искал самоутверждения, а хотел достичь наилучшего результата именно для спектакля. Он мог найти общий язык со всеми: артистами оркестра, солистами, балетмейстером сценографом, работниками технических цехов. С ним всегда хотелось мечтать. Поэтому, когда заканчивался один проект мы тут же брались за новые идеи".

Костя был человеком чрезвычайной доброты, всегда приходил на помощь и в первую очередь думал о других, а не о себе. У него было много планов, проектов.

"До 24 февраля мы планировали несколько постановок, участие в фестивалях. Костя занимался музыкальным переложением оперы украинского композитора Виталия Кирейко "В воскресенье рано…" на меньший состав оркестра. А 23 февраля Костя еще решал вопросы перевозки декораций нашего спектакля. Он мог бы воплотить еще сотни опер, сыграть тысячи концертов – но навсегда остался молодым героем Украины", – подытоживает Лада.

Любил эксперименты

Друзья и коллеги Константина также отмечают, что он был очень хорошим, талантливым музыкантом.

"Мы учились с ним в Национальной музыкальной академии Украины. Когда я поступил туда, на первом курсе мы с Костей делали совместный проект, он тогда дирижировал, хотя сам он по образованию фаготист. Уже во время нашего обучения он начал изучать дирижирование. И это был его первый опыт как дирижера. Мы тогда ставили оперу Россини "Брачный вексель". Для нас это была важная практика. Потом мы с ним пересекались не один раз, общались. Он был очень отзывчивым. Для него не было вопросом что-то попробовать, решить, с кем-то встретиться, просто работать на энтузиазме. Он творческий, открытый, вокруг него всегда было очень много друзей, коллег", – рассказывает о нем Роман Побойный.

Еще один коллега Константина Александр Авраменко вспоминает, что они познакомились на одной из репетиций ансамбля.

"Он был очень любознательный ко всему новому, легкий на подъем, очень открытый и творческий человек. Любил разные творческие эксперименты. Ему принадлежала идея создания квартета фаготистов, который назвали "Fagotto Maestoso". Потом он почувствовал потребность раскрыть себя как дирижер, и мы часто виделись в Оперной студии Национальной академии, где он был уже в роли начинающего дирижера.

Было интересно наблюдать как он скрупулезно относился к репетиционному процессу, был внимательным к деталям. Его стеснительность, немного замкнутость, постоянный поиск себякак музыканта, свежесть мыслей всегда настраивали на дружеское отношение к нему как к профессионалу и человеку", - говорит Авраменко.

У Константина Старовицкого осталась пожилая мама, а также жена и дочь.