Недавно получил офицерское звание: в Бахмуте героически погиб младший лейтенант ВСУ Владимир Мукан. Фото

Очередное трагическое известие пришло с самого горячего направления сражений с российскими захватчиками – Бахмута. 29 апреля смертельное ранение получил украинский журналист и военный ВСУ Владимир Мукан, который буквально накануне получил звание лейтенанта.

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Свои первые погоны в жизни патриот Украины принял с честью и большой благодарностью к командиру с позывным "Тринадцатый" и своим побратимам. Об этом он написал сам на своей странице в Facebook.

Мукан был отправлен для выполнения боевого задания в Бахмут Донецкой области. В тот же день он опубликовал фото израненной, изрешеченной вражескими снарядами земли.

"Так выглядит земля там, где стреляют круглосуточно, на нуле. Засеяна металлом, порохом, обломками и опасностью... на десятилетия", – мрачно подписал он свой последний снимок.

На следующий день Владимира не стало. По словам других бойцов, кто находился поблизости, журналист и защитник Украины принял героическую смерть.

Низкий поклон каждому украинскому воину, вечная память!

Как сообщал OBOZREVATEL, в бою с оккупантами в Донецкой области пал воин 63 отдельной механизированной бригады Василий Гукало. В свое время уроженец Львовщины защищал родную землю на Донбассе, после начала полномасштабной войны снова вернулся на фронт.

Также на Бахмутском направлении жизнь отдал молодой украинец – студент исторического факультета УГУ имени Михаила Драгоманова Ярослав Савченко. В последний раз он выходил на связь в прямом эфире 28 марта во время открытия выставки, посвященной участию студентов в борьбе за государственную независимость.

А в Светловодске простились с защитником Русланом Даниливом, погибшим в горячей точке фронта. До войны 20-летний украинец учился в Профессионально-техническом училище №5 на слесаря по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования.