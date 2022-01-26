Бутусов – о полученной военной помощи: у ВСУ есть возможности нанести врагу невосполнимые потери

Полученное Украиной от союзников вооружение позволяет нанести российским войскам невосполнимые потери в случае их полномасштабного вторжения. Например, у танков РФ нет эффективных средств противодействия ракетным комплексам Javelin и NLAW.

Об этом в Facebook написал журналист Юрий Бутусов. Также, ссылаясь на свои источники, он перечислил количество полученного оружия (чтобы посмотреть список, доскролльте страницу до конца).

Журналист отметил, что в составе российских соединений, которые развернуты вокруг Украины, насчитывается до 800 танков, а по всей стране – до 3,3 тысячи.

"Своевременная подготовка и развертывание мобильных боевых групп, оснащенных Javelin на маршрутах вероятного вторжения, особенно на Донбассе, позволит нанести невосполнимые потери врагу как во время большой войны, так и в локальных боевых действиях", – подчеркнул Бутусов.

Видео дня

Он добавил, что у российских танков нет эффективной защиты от современных противотанковых ракетных комплексов, особенно против Javelin и NLAW. Лишь небольшое их количество оснащено комплексами активной защиты "Арена", но они не прошли проверку боем.

Также журналист обнародовал количество вооружения, полученного от США и Великобритании за последний месяц:

700 противотанковых управляемых ракет Javelin,

2200 противотанковых гранатометов NLAW,

200 штурмовых гранатометов BDM,

А также 40 мм кумулятивно-осколочные гранаты для автоматических гранатометов и 12,7 мм бронебойно-зажигательные пули.

Видео, на что способны гранатометы NLAW:

Кроме того, по данным Бутусова, сейчас в распоряжении ВСУ есть следующее количество высокоточного противотанкового оружия:

1200 противотанковых управляемых ракет Javelin,

более 150 пусковых установок Javelin,

около 2200 противотанковых гранатометов NLAW,

около 7800 противотанковых управляемых ракет "Стугна", "Корсар", "Барьер",

около 700 пусковых установок ПТРК "Стугна", "Корсар", "Барьер",

12 беспилотников Bayraktar с управляемыми противотанковыми ракетами и бомбами.

Как работают ПТРК Javelin:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее США дали добро Эстонии, Литве и Латвии на поставки вооружения Украине.

Также 25 января украинские военные начали учения с использованием полученных от Великобритании противотанковых ракетных комплексов NLAW.