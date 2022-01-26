Бутусов – о полученной военной помощи: у ВСУ есть возможности нанести врагу невосполнимые потери

Юрий Сергиенко
Общество
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Бутусов – о полученной военной помощи: у ВСУ есть возможности нанести врагу невосполнимые потери

Полученное Украиной от союзников вооружение позволяет нанести российским войскам невосполнимые потери в случае их полномасштабного вторжения. Например, у танков РФ нет эффективных средств противодействия ракетным комплексам Javelin и NLAW.

Об этом в Facebook написал журналист Юрий Бутусов. Также, ссылаясь на свои источники, он перечислил количество полученного оружия (чтобы посмотреть список, доскролльте страницу до конца).

Журналист отметил, что в составе российских соединений, которые развернуты вокруг Украины, насчитывается до 800 танков, а по всей стране – до 3,3 тысячи.

"Своевременная подготовка и развертывание мобильных боевых групп, оснащенных Javelin на маршрутах вероятного вторжения, особенно на Донбассе, позволит нанести невосполнимые потери врагу как во время большой войны, так и в локальных боевых действиях", – подчеркнул Бутусов.

Видео дня

Он добавил, что у российских танков нет эффективной защиты от современных противотанковых ракетных комплексов, особенно против Javelin и NLAW. Лишь небольшое их количество оснащено комплексами активной защиты "Арена", но они не прошли проверку боем.

Также журналист обнародовал количество вооружения, полученного от США и Великобритании за последний месяц:

  • 700 противотанковых управляемых ракет Javelin,

  • 2200 противотанковых гранатометов NLAW,

  • 200 штурмовых гранатометов BDM,

  • А также 40 мм кумулятивно-осколочные гранаты для автоматических гранатометов и 12,7 мм бронебойно-зажигательные пули.

Видео, на что способны гранатометы NLAW:

Кроме того, по данным Бутусова, сейчас в распоряжении ВСУ есть следующее количество высокоточного противотанкового оружия:

  • 1200 противотанковых управляемых ракет Javelin,

  • более 150 пусковых установок Javelin,

  • около 2200 противотанковых гранатометов NLAW,

  • около 7800 противотанковых управляемых ракет "Стугна", "Корсар", "Барьер",

  • около 700 пусковых установок ПТРК "Стугна", "Корсар", "Барьер",

  • 12 беспилотников Bayraktar с управляемыми противотанковыми ракетами и бомбами.

Как работают ПТРК Javelin:

Пост Юрия Бутусова.
Пост Юрия Бутусова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее США дали добро Эстонии, Литве и Латвии на поставки вооружения Украине.

Также 25 января украинские военные начали учения с использованием полученных от Великобритании противотанковых ракетных комплексов NLAW.

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