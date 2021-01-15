Украинцы назвали позором нарушения локдауна на Буковеле. Видео опроса

Большинство украинцев, опрошенных на улицах Киева, негативно относятся к нарушению карантинных мер на горнолыжных курортах страны, в частности, Буковеле.

Опрос граждан провел корреспондент OBOZREVATEL. Многие респонденты высказали предположение, что из-за массового скопления людей Украине грозит новая вспышка COVID-19 (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Один из опрошенных отметил, что если бы в местах отдыха работали только горнолыжные спуски, подъемники на свежем воздухе, а не рестораны, то "вопросов бы не было". "У них только зимой сезон", – сказал парень.

Девушка, отвечая на вопрос, отметила, что пандемия не остановит людей и они "все равно будут ездить на отдых".

"Это вообще ситуация смешная, как по мне. Почему, к примеру, закрываются малые предприятия, средний бизнес, а Буковель себе смело работает?" – спросил мужчина.

Другая женщина назвала ситуацию позором. "Я когда телевизор включила, я в шоке была", – прокомментировала она ажиотаж на горнолыжных курортах в локдаун.

Предлагаем посмотреть полные ответы украинцев в нашем видео:

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