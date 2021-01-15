Украинцы назвали позором нарушения локдауна на Буковеле. Видео опроса
Большинство украинцев, опрошенных на улицах Киева, негативно относятся к нарушению карантинных мер на горнолыжных курортах страны, в частности, Буковеле.
Опрос граждан провел корреспондент OBOZREVATEL. Многие респонденты высказали предположение, что из-за массового скопления людей Украине грозит новая вспышка COVID-19 (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Один из опрошенных отметил, что если бы в местах отдыха работали только горнолыжные спуски, подъемники на свежем воздухе, а не рестораны, то "вопросов бы не было". "У них только зимой сезон", – сказал парень.
Девушка, отвечая на вопрос, отметила, что пандемия не остановит людей и они "все равно будут ездить на отдых".
"Это вообще ситуация смешная, как по мне. Почему, к примеру, закрываются малые предприятия, средний бизнес, а Буковель себе смело работает?" – спросил мужчина.
Другая женщина назвала ситуацию позором. "Я когда телевизор включила, я в шоке была", – прокомментировала она ажиотаж на горнолыжных курортах в локдаун.
Предлагаем посмотреть полные ответы украинцев в нашем видео:
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине с 8 января ввели усиленный карантин, но это не помешало гражданам "штурмовать" Карпаты.
15 января в сети появились видео, подтверждающие: в Буковеле, несмотря на правила локдауна, продолжают работать рестораны, а их посетители не соблюдают масочный режим.
Днем ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко анонсировал проверки заведений общественного питания на горнолыжных курортах. "Рейды" должны были начаться с 15 января.
Совладелец ГК "Буковель" Александр Шевченко ранее заявлял, что в Карпатах "не живет никакой вирус".