Будут ли забирать украинок в армию: полковник объяснил смысл воинского учета женщин

Воинский учет для женщин в Украине не является призывом или же мобилизацией. Он нужен государству для того, чтобы выяснить, какие специалисты есть на данный момент в стране.

Их могут привлечь к обороне страны только в крайнем случае. Об этом в комментарии для издания "Укринформ" рассказал военный комиссар Киевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Валерий Куценко.

По его словам, учет ресурсов необходим, чтобы понять, какой у Украины есть потенциал кадров.

Куценко также подчеркнул, что в Украине женщин и раньше брали на воинский учет. К примеру, это касалось украинок, которые получали медицинские специальности. Теперь же, после введения в действия приказа №313 главы Минобороны, этот учет "не становится чем-то новым". Речь не идет о какой-либо обязательной форме привлечения женщин в армию.

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"Сейчас в СМИ очень много манипуляций и перекручиваний – якобы "новые правила" означают, что женщин заберут в армию. Конечно, мы всегда рады и женщинам, и мужчинам, желающим присоединиться к рядам Вооруженных сил по контракту. Но, повторяем, в этом случае речь идет только об учете, а не о призыве", – резюмировал полковник.

Напомним: ранее о том, что воинский учет женщин внедрили для того, чтобы увидеть, как их можно использовать при защите Украины, говорил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Министерство обороны Украины объявило об обязательной постановке на воинский учет женщин более 100 профессий из 35 направлений. Это касается гражданок возрастом от 18 до 60 лет.

Стать на учет нужно до конца 2022 года. При этом конкретную процедуру еще не разработали. При принятии на работу у женщин должны будут проверять наличие соответствующих документов.

Комиссариаты будут ставить украинок на учет при двух условиях: должность или специальность есть в списке; женщина пригодна к прохождению воинской службы по состоянию здоровья и возрасту.