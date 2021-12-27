Будут ли забирать украинок в армию: полковник объяснил смысл воинского учета женщин

София Закревская
Общество
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Будут ли забирать украинок в армию: полковник объяснил смысл воинского учета женщин

Воинский учет для женщин в Украине не является призывом или же мобилизацией. Он нужен государству для того, чтобы выяснить, какие специалисты есть на данный момент в стране.

Их могут привлечь к обороне страны только в крайнем случае. Об этом в комментарии для издания "Укринформ" рассказал военный комиссар Киевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Валерий Куценко.

По его словам, учет ресурсов необходим, чтобы понять, какой у Украины есть потенциал кадров.

Куценко также подчеркнул, что в Украине женщин и раньше брали на воинский учет. К примеру, это касалось украинок, которые получали медицинские специальности. Теперь же, после введения в действия приказа №313 главы Минобороны, этот учет "не становится чем-то новым". Речь не идет о какой-либо обязательной форме привлечения женщин в армию.

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"Сейчас в СМИ очень много манипуляций и перекручиваний – якобы "новые правила" означают, что женщин заберут в армию. Конечно, мы всегда рады и женщинам, и мужчинам, желающим присоединиться к рядам Вооруженных сил по контракту. Но, повторяем, в этом случае речь идет только об учете, а не о призыве", – резюмировал полковник.

Напомним: ранее о том, что воинский учет женщин внедрили для того, чтобы увидеть, как их можно использовать при защите Украины, говорил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • Министерство обороны Украины объявило об обязательной постановке на воинский учет женщин более 100 профессий из 35 направлений. Это касается гражданок возрастом от 18 до 60 лет.

  • Стать на учет нужно до конца 2022 года. При этом конкретную процедуру еще не разработали. При принятии на работу у женщин должны будут проверять наличие соответствующих документов.

  • Комиссариаты будут ставить украинок на учет при двух условиях: должность или специальность есть в списке; женщина пригодна к прохождению воинской службы по состоянию здоровья и возрасту.

  • Состояние здоровья определит воинско-врачебная комиссия. А с полным списком профессий и специальностей можно ознакомится по ссылке.

  • Спустя некоторое время стало известно, что список военнообязанных специальностей для женщин в Украине пересмотрят "в сторону сокращения".

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