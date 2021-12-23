Главнокомандующий ВСУ о военном учете женщин: не нужно уже завтра бежать в военкомат

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что военный учет женщин внедрили для того, чтобы видеть, как их можно использовать при защите страны. Однако он заверил, что уже завтра не нужно бежать в военкомат и становиться на учет.

По словам Залужного, согласно указу Министерства обороны Украины №313, на военный учет должны будут стать женщины по более чем 100 специальностям. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Назрела необходимость создания такого документа, который позволял бы нам, военным, видеть женщин, которых можно использовать при защите нашего государства. Поэтому родился этот указ", – заявил главнокомандующий ВСУ.

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При этом он подчеркнул, что Минобороны будет проводить этот процесс постепенно и планомерно. Залужный подчеркнул, что нет необходимости занимать где-то очередь или искать, кто бы помог женщине встать на военный учет.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство обороны Украины объявило о постановке на воинский учет женщин определенных профессий. Перечень охватывает сотни специальностей. Теперь работодатель должен проконтролировать, чтобы женщины, которые уже работают по специальностям из этого списка, стали на воинский учет. При принятии на работу у женщин будут проверять наличие документов и отметок о взятии на воинский учет.

Примечательно, что комиссариаты будут ставить женщин на учет в двух условиях: должность или специальность есть в списке; женщина пригодна к прохождению воинской службы по состоянию здоровья и возрасту.

Состояние здоровья определит воинско-врачебная комиссия, предельный возраст пребывания в запасе и воинском резерве – 60 лет. Полный список профессий и специальностей можно посмотреть по ссылке.