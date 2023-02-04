Административная или уголовная ответственность: как наказывают уклонистов от мобилизации в Украине

В Украине с начала полномасштабной войны уже почти год продолжается всеобщая мобилизация в ряды ВСУ. И к военнообязанным мужчинам, уклоняющимся от призыва, могут применить административную и уголовную ответственность – от штрафа до лишения свободы.

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Об этом напомнил начальник Печерского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП) Киева Сергей Калугин. Деталями он поделился на брифинге в Military Media Center (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Наказание наступает в зависимости от совершенного правонарушения. Если потенциальный призывник отказывается ставить подпись о получении повестки, то требования к нему могут быть доказаны в присутствии свидетелей", – пояснил представитель центра комплектования.

Он добавил, что гражданам, которые подлежат мобилизации и отказываются выполнять правила воинского учета, могут применить ответственность согласно законодательству Украины.

"К примеру, если это уклонение от повестки для сверки военно-учетных данных, то применяется административная ответственность", – отметил Калугин.

В Украине такая предусматривает от 510 до 1700 гривен штрафа.

"Если военнообязанный пришел сверку, медкомиссию для призыва, но избежал отправки в ряды ВСУ в воинскую часть, то наступает уже уголовная ответственность", – подчеркнул начальник Печерского РТЦК.

Она предусмотрена статьей 336 Уголовного кодекса Украины "Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период" и наказывается лишением свободы от 3 до 5 лет.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о разнице между бронированием и отсрочкой при мобилизации в Украине. Также было объяснение, может ли операция стать основанием для отсрочки от призыва на военную службу.

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