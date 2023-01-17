''Будьте вы прокляты'': родственник ребенка, погибшего под завалами дома в Днепре, обратился к россиянам. Видео

Родственник ребенка, погибшего под завалами дома, разрушенного российской ракетой в Днепре, обратился к россиянам. Он проклял всех граждан РФ.

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Соответствующее видео опубликовано в соцсетях. Мужчина показал ролик, на котором был запечатлен еще живой годовалый ребенок.

"Вот россияне нашли Бандеру в Украине, в Днепре, которого завалило под плитами. Будьте вы прокляты, россияне, кац…апы вы хре…овые, чтобы вы все повысдыхали", – сказал он.

Родственник ребенка также подчеркнул, что нет России прощения за совершенное.

"Я буду их проклинать до конца жизни", – добавил он.

Напомним, в Днепре продолжаются поисковые работы. Утром 17 января спасатели отыскали тело еще одного убитого Россией ребенка. Ее маму, 27-летнюю Екатерину Зеленскую, удалось спасти 15 января.

Информации о муже пока нет. Родственники говорят, что он тоже был дома. Его тело еще ищут.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре на 90% разобраны обломки многоэтажки, разрушенной российской ракетой, спасательная операция длится более 60 часов. Подтверждена гибель 44 человек. В результате ракетного удара РФ 79 человек, среди которых 16 детей, получили ранения.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины заявили, что оккупанты ударили по Днепру ракетой Х-22, которую называют "убийцей авианосцев", она имеет боевую часть весом 950 кг.