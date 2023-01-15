Не звала на помощь, потому что глухая, под завалами ее годовалый ребенок: появились новые детали о спасенной в Днепре женщине

Днем 15 января при разборе завалов на месте уничтоженной российской ракетной многоэтажки в Днепре спасли женщину. Выяснилось, что это Екатерина Зеленская.

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Ее муж и годовалый ребенок все еще находятся под завалами, их продолжают искать. Об этом сообщила сестра пострадавшей Алина.

Женщина отметила, что Екатерина не могла позвать на помощь, потому что с детства имеет недостаток слуха.

"Это Катя - моя сестра! Ее нашли только сегодня утром и слава Богу живой. Она с семьей жила в том проклятом доме на Победе! Она не могла звать на помощь, потому что с детства глухая! Ищут еще ее годовалого ребенка и мужа! Дай Бог найдут живыми и невредимыми. Молимся", – отметила сестра пострадавшей.

Она также оставила реквизиты, по которым можно помочь Екатерине Зеленской и ее семье.

4149 4991 4779 1758 Кулак Оксана Ивановна (мама Кати)

Также создана "банка" в Монобанке – номер карты 5375411202828419.

Следует отметить, что появились обновленные данные о количестве погибших и раненых после российского ракетного удара в Днепре. По состоянию на 17:30 воскресенья, 15 января, обнаружены тела 30 человек (из них 1 ребенок), ранения получили 75 (из них 13 детей). 9-летняя девочка находится в тяжелом состоянии. Спасены 39 жителей дома на жилом массиве Победа (в том числе шесть несовершеннолетних).

Напомним, днем 14 января Россия провела очередную массированную атаку с воздуха по Украине. Одна вражеская ракета ударила по жилой девятиэтажке в Днепре. Один из подъездов был полностью разрушен, от него остались лишь лежащие на земле тонны завалов.

Как сообщал OBOZREVATEL, прилет разрушил 72 квартиры, исказил более 230. Многие мирные жители оказались под руинами собственного дома. С 15 по 17 января в Днепре объявлен траур по погибшим.

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