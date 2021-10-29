Будет ли снег в ноябре: в Укргидрометцентре дали прогноз на последний месяц осени

Ноябрь, в который мы вступим в следующий понедельник, продемонстрирует, что он является переходным месяцем от осени к зиме. По прогнозам синоптиков, в конце ноября ожидается снег.

Об этом рассказал начальник Отдела метеорологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра Владислав Билык в комментарии УНИАН. По его словам, несмотря на то, что в ноябре ожидается снег, в целом последний месяц осени этого года будет близок к климатической норме.

"Среднемесячная температура и количество осадков в ноябре будут близки к норме. То есть, не холодный и не теплый ноябрь будет", — отметил он.

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Метеоролог сослался на обнародованный официальный прогноз Укргидрометцентра, где отмечены абсолютная минимальная и максимальная температуры в ноябре. Так, температура в этом месяце будет колебаться от +16...+24, а иногда даже +25...+29, до зимних -15...-24.

По данным Владислава Билыка, снег в Украине ожидается к концу месяца, вероятнее всего, он будет в Карпатах.

"В ноябре можно ожидать снег в Украине. Где и когда точно я сейчас не скажу, но будет. Будет в горах", – отметил он.

Что касается нынешней погоды, то, по словам эксперта, она среднестатистическая для этого периода.

"То есть кое-где немного отличается от нормы, но в целом, можно сказать, что типичная для этого периода", — отметил Билык.

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в Украине в ближайшие выходные, 30-31 октября, будет теплой. По прогнозу синоптиков, ночные морозы отступят, но уже с 1 ноября похолодает.