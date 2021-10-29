Ночные морозы отступят: синоптики дали детальный прогноз на выходные в Украине

Погода в Украине на выходных 30-31 октября будет теплой. Согласно прогнозу синоптиков, ночные морозы отступят, однако уже с 1 ноября похолодает.

Так, в субботу температура воздуха ожидается +12 +14 градусов днем, ночью +2 +5, сообщает Укргидрометцентр. При этом осадки не прогнозируются.

В воскресенье, 30 октября, температура воздуха почти не изменится: днем +11 +14 градусов, ночью +3 +5. В некоторых областях ночью похолодает до -1 градуса. Осадки также не предвидятся.

Видео дня

В понедельник в первый день ноября ночные морозы вернутся в Черкассы, Черновцы, Луганск, Сумы и Чернигов. Дожди синоптики прогнозируют в Одессе и Симферополе.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на территорию Украины надвигаются сибирские морозы. Холодные массы с севера дадут о себе знать уже совсем скоро.