Украинский боец показал кадры эвакуации из передовой ''пушистиков'': трогательное видео

Украинские воины не оставляют в беде не только своих побратимов и гражданских украинцев, но и животных. Выезжая на ротацию, бойцы в одном из направлений забрали с собой четырех маленьких котят.

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Вдали от войны вывезли и их маму, кошку, которую воины назвали Ксюхой. Видео "эвакуации" пушистиков показал один из защитников в своем TikTok.

"Это невероятные кадры эвакуации из передовой этих ребят", - говорит автор видео за кадром, наводя камеру на коробку с четырьмя котятами в руках украинского воина.

Защитники шутят, что в первую очередь будут вывозить именно пушистиков, далее, показывая ожидающих прибытия автомобилей побратимов, со смехом добавляют: "этих, возможно, тоже эвакуируем, если поместятся".

После автор видео показывает кадры уже из машины. Коробка с котятами, которых везут с фронта в тыл, стоит на коленях у украинского воина.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как оккупанты похитили из элитной бани питона и бросили его под горящим танком на Харьковщине. Спас пресмыкающееся украинский воин, который увидел животное, спрятал его под куртку и успел отбежать до того, как начали детонировать боеприпасы в бронетехнике.

Спасенного трехметрового питона украинские воины назвали Купянском. Сейчас он живет у профессора Харьковского университета имени Каразина Дмитрия Шабанова, а спаситель, военный Богдан, навещает питона, когда приезжает в Харьков