Бронирование должно быть для тех, кто нужен экономике, а не за деньги, – Сазонов

Прежде всего, бронирование должно распространяться на тех людей, которые работают на нужных экономике предприятиях, а не базироваться на зарплатах или отчислениях.

Об этом заявил военный, политолог Кирилл Сазонов.

"Мы считаем, что в тылу должны оставаться те, благодаря которым мы воюем, кто работает на нужных государству предприятиях. Не только на оборонных, но и тех, кто работает на экономику. Без бюджета мы не сможем воевать. Поэтому снова: в тылу нужны люди, работающие на экономику во всех отраслях, по всем направлениям. Это должен быть очень умеренный выбор. Не критерии, не зарплата, не количество налогов. Налоги – это важно, это бюджет, но это не критерий. Человек должен быть полезен экономике", – подчеркнул Сазонов.

По его словам, разводящие страусов или буйволов, а также работники цирка и деятели культуры должны быть мобилизованы на общих основаниях.

"Мой близкий друг, собрат – деятель культуры, известный актер, позывной Эльф. Он сражается с первого дня и не жалеет о своем выборе. Потом последуют роли. Да это работает. Поэтому люди, работающие на экономику – нужны. Так же я не вижу смысла сейчас в больших инспекциях разных, проверках для бизнеса. Люди работают – пусть работают, пусть помогают фронту", – убежден военный.

Напомним, ранее правительство предложило схему, которая предусматривала бы бронирование рабочих за зарплату более чем в 35 тыс. грн. Но эта идея встретила сопротивление общества и волну критики, после чего ее знали по рассмотрению как пропагандирующую идею "войны для бедных". В ВР придумали схему бронирования за 20 тысяч в месяц – что фактически так же является "налогом на трусость", и вызывает критику в обществе.

В свою очередь военный аналитик, волонтер Тарас Чмут заявил, что сейчас большая проблема с тем, чтобы найти золотую границу между тем, где мы оставляем людей в экономике, а где забираем людей воевать. Ведь у Сил обороны иногда срываются контракты из-за того, что на нужном предприятии возникла нехватка персонала из-за мобилизации.