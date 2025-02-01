Бронь от мобилизации: кто может потерять в феврале 2025 года

Военнообязанные сотрудники предприятия, теряющего статус критически важного или не подающего документы на переподтверждение, могут потерять бронь от мобилизации в феврале 2025 года. К концу текущего места все предприятия должны подтвердить свой статус.

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Об этом сообщается в новых изменениях постановления №76 на сайте Верховной Рады Украины. Затем с соответствующими обновлениями руководитель сможет перебронировать своих работников через приложение "Дия" до 1 марта.

В свою очередь, теперь нет нужды ждать 72 часа между завершением предварительного бронирования и подачей нового запроса. В то же время, если предприятие теряет статус критически важного или не предоставляет документы для его подтверждения, его сотрудники могут потерять бронирование от мобилизации и быть призванными в Вооруженные силы Украины.

Напомним, в Украине изменены правила направления на военно-врачебную комиссию для военнообязанных граждан. Теперь получить такие направления украинцы смогут в электронном формате. Соответствующие изменения помогут сократить очереди в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. В первую очередь опция будет доступна для тех, кто самостоятельно желает пройти ВЛК. В частности, военнообязанные, получившие повестку, могут подать электронный запрос на формирование направления, чтобы не тратить время на посещение ТЦК.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам замглавы МО по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерины Черногоренко, Минобороны планирует новую реформу экстерриториальности. Идея состоит в том, чтобы граждане не были привязаны к тому ТЦК и СП, где они впервые поставлены на учет, и к конкретной военно-врачебной комиссии. Соответствующие изменения ожидаются в течение года.

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