Бродский: наша вакцина – болезнь, кто-то умрет, но для власти – это цифры

Глава редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский объяснил, почему в Украине резко упали показатели по заболевшим и умершим от коронавируса. По его словам, это связано с тем, что власть занимается популизмом.

На своей странице в Facebook он отметил, что люди успокоятся и не будут думать о том, что все нормальные страны колют вакцину, а в нашей стране нет.

"У нас зато понижают налоги Веревскому и другим латифундистам. У нас власть занимается популизмом и неспособна собрать налоги, да и провести сокращение затрат тоже", – подчеркнул Бродский.

Также он добавил, что украинская вакцина – это болезнь. По его словам, если кто-то умрет, то для власти – это цифры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бродский заявил, что Денис Шмыгаль должен уйти с поста премьер-министра Украины из-за ситуации с COVID-19 в стране. Он подчеркнул, что ранее верил в "совесть и разум" новой власти.