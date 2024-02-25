Последний путь героя: в Киеве прощаются с борцом за независимость Украины Степаном Хмарой

25 февраля в Киеве проходит прощание с 86-летним диссидентом и бывшим узником советских концлагерей Степаном Хмарой. Церемония проводится в холле Киевской консерватории, расположенной по адресу ул. Городецкого, 1-3/11.

Корреспондент OBOZ.UA принял участие в церемонии прощания выдающегося борца за свободу Украины. Проститься с Хмарой пришло значительное количество людей, включая его родственников, близких, друзей и знакомых.

Утром в Киевскую консерваторию прибыл гроб с телом Героя Украины Степана Хмары.

Официальное прощание началось в 10:00.

Приблизительно в 12:00 началось прощание на Майдане Незалежности.

Церковная служба по Степану Хмаре состоится в Церкви Святого Николая УГКЦ, находящейся на Аскольдовой могиле. В 15:00 запланировано захоронение на Байковом кладбище.

Что известно о Степане Хмаре

Степан Хмара был активным распространителем самиздата и участвовал в издании журнала "Украинский вестник", где публиковались произведения Василия Симоненко, Василия Стуса, Ивана Светличного, Ивана Дзюбы.

Он осуществил перевод на украинский язык произведения советского деятеля Андрея Сахарова под названием "Размышления о мире, интеллектуальной свободе и прогрессе".

В 1975 году советские правоохранители попытались впервые арестовать Хмару, но в его действиях не был обнаружен состав преступления.

Однако со временем его все же привлекли к ответственности и приговорили к 13 годам тюрьмы и лагерям. Хмара вышел на свободу в 1987 году в возрасте 50 лет. После этого он вернулся в Украину, где начал политическую деятельность. Он стал народным депутатом в 1990 году. Однако осенью того же года он был арестован из-за обвинений в нападении на представителя милиции.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский политик и диссидент периода перестройки Степан Хмара скончался в больнице на 87-м году жизни. Незадолго до этого он попал в реанимацию. У героя была агрессивная онкология.Трагическую новость сообщила жена борца за независимость Украины Роксолана Хмара. Она рассказала, что мечтала увидеть лицо любимого после победы над Россией.

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