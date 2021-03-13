Больше украинцев поддерживают вступление в ЕС, чем в НАТО: названы цифры

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Общество
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Стремление Украины в ЕС и НАТО

Больше половины украинцев поддерживают вступление страны в НАТО (57%), еще больше – в Европейский Союз (69%).

Такие данные озвучили в эфире "Свободы слова Савика Шустера" по результатам репрезентативного опроса населения, проведенного социологической компанией Liberty Report. Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online 12 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Согласно полученных данных, против вступления в Альянс 36% граждан, против евроинтеграции – 25%.

Опрос Liberty Report
Опрос Liberty Report

Отдельно ведущий программы Савик Шустер акцентировал внимание на ответах респондентов 16-18 лет. Журналист указал, что они будут голосовать на следующих выборах президента.

Среди этой категории еще больший процент тех, кто поддерживает вступление в НАТО (78%) и ЕС (83%).

Опрос Liberty Report
Опрос Liberty Report

Более детальные результаты согласно возрастной категории респондентов:

Опрос Liberty Report
Опрос Liberty Report

Кроме того, опрос показал, что больший процент украинцев, поддерживающих вступление страны в эти организации, среди западных и центральных регионов.

Что касается Евросоюза, то большинство опрошенных во всех регионах поддерживают интеграцию (наименьший процент на востоке – 49%).

Опрос Liberty Report
Опрос Liberty Report

Вступление в Североатлантический Альянс при этом поддерживают больше мужчины, чем женщины. Касательно ЕС разрыв не такой показательный, хотя "за" проголосовало также больше мужчин, чем женщин.

Опрос Liberty Report
Опрос Liberty Report

Предлагаем посмотреть фрагмент "Свободы словам Савика Шустера":

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