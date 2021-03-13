Больше украинцев поддерживают вступление в ЕС, чем в НАТО: названы цифры
Больше половины украинцев поддерживают вступление страны в НАТО (57%), еще больше – в Европейский Союз (69%).
Такие данные озвучили в эфире "Свободы слова Савика Шустера" по результатам репрезентативного опроса населения, проведенного социологической компанией Liberty Report. Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online 12 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Согласно полученных данных, против вступления в Альянс 36% граждан, против евроинтеграции – 25%.
Отдельно ведущий программы Савик Шустер акцентировал внимание на ответах респондентов 16-18 лет. Журналист указал, что они будут голосовать на следующих выборах президента.
Среди этой категории еще больший процент тех, кто поддерживает вступление в НАТО (78%) и ЕС (83%).
Более детальные результаты согласно возрастной категории респондентов:
Кроме того, опрос показал, что больший процент украинцев, поддерживающих вступление страны в эти организации, среди западных и центральных регионов.
Что касается Евросоюза, то большинство опрошенных во всех регионах поддерживают интеграцию (наименьший процент на востоке – 49%).
Вступление в Североатлантический Альянс при этом поддерживают больше мужчины, чем женщины. Касательно ЕС разрыв не такой показательный, хотя "за" проголосовало также больше мужчин, чем женщин.
Предлагаем посмотреть фрагмент "Свободы словам Савика Шустера":
Как сообщал OBOZREVATEL:
10 марта в Украину с официальным визитом прибыла делегация Объединенного командования сухопутных войск Североатлантического альянса.
Этого же дня в Одессу впервые с начала 2021 года зашли суда НАТО. Речь идет о второй противоминной группе Альянса SNMCMG2.
В ВСУ рассказали, что офицеры международных тренировочных миссий НАТО с 2015 по 2020 годы провели подготовку более 19 тыс. украинских военнослужащих, из которых около 16 тыс. прошли курс "бой в городе".