Больше украинцев поддерживают вступление в ЕС, чем в НАТО: названы цифры

Больше половины украинцев поддерживают вступление страны в НАТО (57%), еще больше – в Европейский Союз (69%).

Такие данные озвучили в эфире "Свободы слова Савика Шустера" по результатам репрезентативного опроса населения, проведенного социологической компанией Liberty Report. Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online 12 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Согласно полученных данных, против вступления в Альянс 36% граждан, против евроинтеграции – 25%.

Отдельно ведущий программы Савик Шустер акцентировал внимание на ответах респондентов 16-18 лет. Журналист указал, что они будут голосовать на следующих выборах президента.

Среди этой категории еще больший процент тех, кто поддерживает вступление в НАТО (78%) и ЕС (83%).

Более детальные результаты согласно возрастной категории респондентов:

Кроме того, опрос показал, что больший процент украинцев, поддерживающих вступление страны в эти организации, среди западных и центральных регионов.

Что касается Евросоюза, то большинство опрошенных во всех регионах поддерживают интеграцию (наименьший процент на востоке – 49%).

Вступление в Североатлантический Альянс при этом поддерживают больше мужчины, чем женщины. Касательно ЕС разрыв не такой показательный, хотя "за" проголосовало также больше мужчин, чем женщин.

Предлагаем посмотреть фрагмент "Свободы словам Савика Шустера":

Как сообщал OBOZREVATEL:

10 марта в Украину с официальным визитом прибыла делегация Объединенного командования сухопутных войск Североатлантического альянса.