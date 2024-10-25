Большинство украинцев поддерживают полный разрыв отношений с Россией и Беларусью: результаты опроса

Согласно социсследованию, большинство граждан Украины поддерживают полный разрыв отношений с Беларусью и Россией, вплоть до запрета на въезд гражданам этих стран в Украину после победы. Разрыв дипотношений с РФ и БР поддерживают 78,5% и 68% украинцев соответственно.

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Об этом свидетельствуют результаты последнего соцопроса Центра Разумкова. В частности, 78% опрошенных считают Беларусь стороной войны, воюющей против Украины.

Вообще к России и Беларуси как государствам украинцы в подавляющем большинстве относятся негативно – 94 и 84% соответственно. При этом негативно относятся не только к власти РФ, но и гражданам страны (96 и 77% соответственно).

В свою очередь 87% украинцев выражают положительное отношение к Латвии, Литве и Германии, еще 86% – к Великобритании и Франции, 84% – к США, Канаде и Нидерландам, 83% – к Чехии, и так далее.

Как сообщал OBOZ.UA, более 80% украинцев проголосовали бы за вступление Украины в ЕС и НАТО, если бы эти вопросы выносились на референдум сейчас. В частности, за присоединение к Европейскому Союзу готовы проголосовать 88% и только 8% против.

Такие же показатели и по референдуму по вступлению страны в НАТО. За вступление в Альянс готовы проголосовать 86%, а против – только 10%.

По меньшей мере 91,5% украинцев доверяют Вооруженным силам нашей страны. 83% опрошенных также верят в победу Украины в войне, развязанной Россией.

Другой соцопрос показал, что более половины граждан – 61% – за то, чтобы в Украине существовала только одна православная церковь. Против такой идеи 16%, а еще для 20% респондентов этот вопрос не суть важен.

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